Galatasaray Çağdaş Faktoring hazırlıklara başladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara da takip etti. WNBA'de forma giyen oyuncular ise çalışmada yer almadı.
"BU SEZON KUPALARI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Mehmet Cibara, yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini belirtti.
Cibara, "Amacımız oluşturduğumuz kadroyu en kısa zamanda uyumlu hale getirip yeni hocamızla beraber hedeflerimize ulaşmak. A Milli Takım'ımızdan beş oyuncumuz döndü. Antrenörümüz geldi. Halen WNBA'de devam eden 6 oyuncumuz var. Bu oyuncular içerisinde play-off eşleşmelerine göre bazıları erken gelebilecek. Bazıları da kupayı kaldıracaklarını umduğumuz iki takımda oynuyor. Onlar daha geç gelecek. Türkiye Ligi çok zorlu geçecek. Tüm takımlar kadrolarını takviyelerle çok güçlendirdiler. Biz de bunun bilincindeyiz. Maksadımız taraftarımıza, Türk basketbolseverlere iyi bir basketbol oyunu, maçlar seyrettirmek ve sonunda da kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon hem Türkiye Ligi'ni hem de Avrupa Ligi'ni ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatan Cibara, "Geçen sezon şampiyonlukları son saniyelerde kaçırmamızın nedeni Oblak ve Dorka'nin sakatlanarak finallerde oynayamaması. Bu sezon daha geniş bir kadro kurduk. Çok deneyimli oyuncularımız ve yıldızlarımız var. Bu sezon kupaları kaldırmak istiyoruz" dedi.
IŞIL ALBEN: "BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"
Galatasaray Çağdaş Faktoring Genel Koordinatörü Işıl Alben de transfer döneminden memnun olduklarını belirtti.
Alben, "Çok iyi bir transfer dönemi geçirdik. Bütün kupalara talibiz. Dünya Şampiyonası'nda yer alan antrenörümüz de aramıza katıldı. Güzel geçeceğini düşünüyoruz, çok umutluyuz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. İçimize sinen bir transfer dönemi oldu. Şampiyonluklar ve kupalar için yapılabilecek her şeyi yaptık. Bundan sonraki dönemde de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
Geçen sezon gelen eleştiriler doğrultusunda daha fazla çalıştıklarını vurgulayan Alben, Avrupa Ligi şampiyonluğunu yeniden yaşamak istediklerini söyledi.
DUSART: "HEDEFLERİMİZ VAR"
Sarı-kırmızılı takımın yeni başantrenörü Frederic Dusart ise özellikle Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
Dusart, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Adım adım gideceğiz ve günden güne daha iyi olarak sezona hazırlanacağız. Geçen sezon Fenerbahçe karşısında final oynadık. Bu sezon daha da iyi olmak ve şampiyonluğa ulaşmak için uğraşacağız. Bütün çabamız bu yönde olacak" dedi.
Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar bulunduğunu vurgulayan Dusart, "Son gücümüze kadar savaşacağız. Galatasaray taraftarını biliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onların namını da buraya gelmeden önce biliyordum. Onları gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenecek Gökşen Fitik de heyecanını dile getirdi.
Fitik, "Çok heyecanlıyız. İki sezondur bu formayı, armayı temsil etmekten dolayı çok mutluydum. Kaptanlık göreviyle de daha heyecanlı bir sezon bekliyor" dedi.
"BU SEZON KUPALARI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Mehmet Cibara, yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini belirtti.
Cibara, "Amacımız oluşturduğumuz kadroyu en kısa zamanda uyumlu hale getirip yeni hocamızla beraber hedeflerimize ulaşmak. A Milli Takım'ımızdan beş oyuncumuz döndü. Antrenörümüz geldi. Halen WNBA'de devam eden 6 oyuncumuz var. Bu oyuncular içerisinde play-off eşleşmelerine göre bazıları erken gelebilecek. Bazıları da kupayı kaldıracaklarını umduğumuz iki takımda oynuyor. Onlar daha geç gelecek. Türkiye Ligi çok zorlu geçecek. Tüm takımlar kadrolarını takviyelerle çok güçlendirdiler. Biz de bunun bilincindeyiz. Maksadımız taraftarımıza, Türk basketbolseverlere iyi bir basketbol oyunu, maçlar seyrettirmek ve sonunda da kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon hem Türkiye Ligi'ni hem de Avrupa Ligi'ni ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatan Cibara, "Geçen sezon şampiyonlukları son saniyelerde kaçırmamızın nedeni Oblak ve Dorka'nin sakatlanarak finallerde oynayamaması. Bu sezon daha geniş bir kadro kurduk. Çok deneyimli oyuncularımız ve yıldızlarımız var. Bu sezon kupaları kaldırmak istiyoruz" dedi.
IŞIL ALBEN: "BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"
Galatasaray Çağdaş Faktoring Genel Koordinatörü Işıl Alben de transfer döneminden memnun olduklarını belirtti.
Alben, "Çok iyi bir transfer dönemi geçirdik. Bütün kupalara talibiz. Dünya Şampiyonası'nda yer alan antrenörümüz de aramıza katıldı. Güzel geçeceğini düşünüyoruz, çok umutluyuz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. İçimize sinen bir transfer dönemi oldu. Şampiyonluklar ve kupalar için yapılabilecek her şeyi yaptık. Bundan sonraki dönemde de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
Geçen sezon gelen eleştiriler doğrultusunda daha fazla çalıştıklarını vurgulayan Alben, Avrupa Ligi şampiyonluğunu yeniden yaşamak istediklerini söyledi.
DUSART: "HEDEFLERİMİZ VAR"
Sarı-kırmızılı takımın yeni başantrenörü Frederic Dusart ise özellikle Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
Dusart, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Adım adım gideceğiz ve günden güne daha iyi olarak sezona hazırlanacağız. Geçen sezon Fenerbahçe karşısında final oynadık. Bu sezon daha da iyi olmak ve şampiyonluğa ulaşmak için uğraşacağız. Bütün çabamız bu yönde olacak" dedi.
Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar bulunduğunu vurgulayan Dusart, "Son gücümüze kadar savaşacağız. Galatasaray taraftarını biliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onların namını da buraya gelmeden önce biliyordum. Onları gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenecek Gökşen Fitik de heyecanını dile getirdi.
Fitik, "Çok heyecanlıyız. İki sezondur bu formayı, armayı temsil etmekten dolayı çok mutluydum. Kaptanlık göreviyle de daha heyecanlı bir sezon bekliyor" dedi.