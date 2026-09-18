Anadolu Efes'ten Zenit'e 100 sayılık tarife

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı VTB United League Süper Kupa turnuvasına galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı yapmak üzere Rusya'ya giden lacivert-beyazlı ekip, ilk karşılaşmasında Zenit ile karşı karşıya geldi.
ZENIT'E 24 SAYI FARK
Anadolu Efes, mücadeleyi 100-76 kazanarak turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP UNICS KAZAN
Lacivert-beyazlı ekip, VTB Süper Kupa'daki ikinci maçında yarın UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.
ZENIT'E 24 SAYI FARK
Anadolu Efes, mücadeleyi 100-76 kazanarak turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP UNICS KAZAN
Lacivert-beyazlı ekip, VTB Süper Kupa'daki ikinci maçında yarın UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.