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Anadolu Efes'ten Zenit'e 100 sayılık tarife

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, VTB United League Süper Kupa'daki ilk maçında Zenit'i 100-76 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'ten Zenit'e 100 sayılık tarife
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı VTB United League Süper Kupa turnuvasına galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı yapmak üzere Rusya'ya giden lacivert-beyazlı ekip, ilk karşılaşmasında Zenit ile karşı karşıya geldi.

ZENIT'E 24 SAYI FARK

Anadolu Efes, mücadeleyi 100-76 kazanarak turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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Lacivert-beyazlı ekip, VTB Süper Kupa'daki ikinci maçında yarın UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.

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