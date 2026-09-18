Antalyaspor'da yeni başkan Mustafa Ergün

Antalyaspor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Salonu'nda yapılan genel kurulda Mustafa Ergün başkanlığa seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ergün'ün de yer aldığı 15 kişilik yönetim kurulu listesi üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.
"BİZİM TEK SEVDAMIZ ANTALYASPOR"
Genel kurulda konuşan Mustafa Ergün, yaklaşık 3 ay önce Antalyaspor'la ilgili camiaya ve kamuoyuna çağrıda bulunduklarını, başkan adayı çıkmaması üzerine sorumluluk alarak aday olduğunu söyledi.
Ergün, "Biz koltuk meraklısı değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Bizim tek derdimiz ve tek sevdamız Antalyaspor oldu" ifadelerini kullandı.
Yönetimi devralmak isteyen bir kişinin çıkması durumunda görevi bırakmaya hazır olduğunu belirten Ergün, genel kuruldan itibaren 15 gün içerisinde derneğin genel kurul kararını alıp dernek başkanlığından da ayrılabileceğini ifade etti.
650 MİLYON LİRALIK BORÇ VURGUSU
Mustafa Ergün, iki gün önce İstanbul'da Emlak Konut ile bir çalışma imzaladıklarını belirterek, projenin 1,5-2 ay içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.
Bu projenin ardından Antalyaspor'un geleceğini güvence altına alacak daha büyük ve kapsamlı ikinci bir proje için çalışmalara başlanacağını ifade eden Ergün, kulübün daha önce 650 milyon lira SGK ve vergi borcu bulunduğunu ve bu borçların kapatılacağını söyledi.
"GELİN, YÖNETİME ADAY OLUN"
Yönetimde şeffaflığı ön planda tuttuklarını belirten Ergün, "Bizim her şeyimiz şeffaf. Gelsinler tüm sözleşmelere tüm gidişata baksınlar. Bakmadan, incelemeden, araştırmadan atıp tutmasınlar. Buradan bir kez daha özellikle rica ediyor ve ilan ediyorum. Gelin, yönetime aday olun. En kısa sürede bir aday çıksın. Antalyaspor'un önünü açacak, dürüst, liyakatlı her adayın arkasındayız" dedi.
Antalyaspor üzerinden itibar ve reklam sağlayan herkesin kulübün zor dönemlerinde de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Ergün, camiaya destek çağrısı yaptı.
YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Mustafa Ergün başkanlığındaki yönetim kurulunda Ali Altınay, Ali İzzet Şengel, Ali Topuz, Bilal Özkan, Dilaver Tanık, Fatih Demirtop, Harun Tümer, Haydar Ali Yıldırım, Lokman Arslan, İbrahim Şaşmaz, Mehmet Ağırbayraktar, Nebi Erdemsoy, Sabri Serhan Bayanser ve Serkan Sürer yer aldı.
"BİZİM TEK SEVDAMIZ ANTALYASPOR"
Genel kurulda konuşan Mustafa Ergün, yaklaşık 3 ay önce Antalyaspor'la ilgili camiaya ve kamuoyuna çağrıda bulunduklarını, başkan adayı çıkmaması üzerine sorumluluk alarak aday olduğunu söyledi.
Ergün, "Biz koltuk meraklısı değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Bizim tek derdimiz ve tek sevdamız Antalyaspor oldu" ifadelerini kullandı.
Yönetimi devralmak isteyen bir kişinin çıkması durumunda görevi bırakmaya hazır olduğunu belirten Ergün, genel kuruldan itibaren 15 gün içerisinde derneğin genel kurul kararını alıp dernek başkanlığından da ayrılabileceğini ifade etti.
650 MİLYON LİRALIK BORÇ VURGUSU
Mustafa Ergün, iki gün önce İstanbul'da Emlak Konut ile bir çalışma imzaladıklarını belirterek, projenin 1,5-2 ay içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.
Bu projenin ardından Antalyaspor'un geleceğini güvence altına alacak daha büyük ve kapsamlı ikinci bir proje için çalışmalara başlanacağını ifade eden Ergün, kulübün daha önce 650 milyon lira SGK ve vergi borcu bulunduğunu ve bu borçların kapatılacağını söyledi.
"GELİN, YÖNETİME ADAY OLUN"
Yönetimde şeffaflığı ön planda tuttuklarını belirten Ergün, "Bizim her şeyimiz şeffaf. Gelsinler tüm sözleşmelere tüm gidişata baksınlar. Bakmadan, incelemeden, araştırmadan atıp tutmasınlar. Buradan bir kez daha özellikle rica ediyor ve ilan ediyorum. Gelin, yönetime aday olun. En kısa sürede bir aday çıksın. Antalyaspor'un önünü açacak, dürüst, liyakatlı her adayın arkasındayız" dedi.
Antalyaspor üzerinden itibar ve reklam sağlayan herkesin kulübün zor dönemlerinde de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Ergün, camiaya destek çağrısı yaptı.
YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Mustafa Ergün başkanlığındaki yönetim kurulunda Ali Altınay, Ali İzzet Şengel, Ali Topuz, Bilal Özkan, Dilaver Tanık, Fatih Demirtop, Harun Tümer, Haydar Ali Yıldırım, Lokman Arslan, İbrahim Şaşmaz, Mehmet Ağırbayraktar, Nebi Erdemsoy, Sabri Serhan Bayanser ve Serkan Sürer yer aldı.