Golden State Warriors, Frank Vogel'ı Steve Kerr'ün teknik ekibine resmen dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Warriors tarafından yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcının takımda başantrenör yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.
Vogel, son iki sezonunu Dallas Mavericks bünyesinde geçirdikten sonra Golden State'e katıldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 2025-26 sezonunda Dallas'ın birinci yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.
NBA'de 12 sezonluk başantrenörlük deneyimine sahip Vogel; daha önce Indiana Pacers, Orlando Magic, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ı çalıştırdı.
Vogel'ın en uzun süreli başantrenörlük görevi Indiana'da oldu. 2010 ile 2016 yılları arasında Pacers'ı çalıştıran Vogel, takımını 2013 ve 2014 yıllarında üst üste Doğu Konferansı finallerine taşıdı.
Indiana'daki görevinin ardından Orlando Magic'i iki sezon çalıştıran Vogel, 2019 yılında Los Angeles Lakers'ın başına geçti.
2019 ile 2022 yılları arasında Lakers'ı çalıştıran Vogel, takımı 2020 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli koç daha sonra 2023-24 sezonunda Phoenix Suns'ın başantrenörlüğünü yaptı ve ardından Dallas'a yardımcı antrenör olarak katıldı.
Vogel'ın gelişiyle birlikte Kerr'ün teknik ekibine daha önce NBA'de başantrenörlük yapmış tecrübeli bir isim daha eklenmiş oldu.
Golden State, 2026-27 sezonuna hazırlanırken Stephen Curry takımın en skorer oyuncusu olmayı sürdürdü. Curry, geçtiğimiz sezon çıktığı 43 karşılaşmada 26,6 sayı ve 4,7 asist ortalamaları yakaladı.
Brandin Podziemski normal sezondaki 82 karşılaşmanın tamamında forma giyerek 13,8 sayı, 5,1 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları elde etti. Draymond Green ise 68 maçta 8,4 sayı, 5,5 ribaund ve 5,5 asist üretti.
Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon oynadığı 15 karşılaşmada 16,1 sayı ve 5,3 ribaund ortalamaları yakalarken Al Horford da 45 maçta 8,3 sayı ve 4,9 ribaundla mücadele etti.
Warriors, sezon arasında Green, Porzingis ve Horford dahil olmak üzere kadrosundaki birkaç önemli veteranı takımda tuttu.
Golden State ayrıca Gary Payton II'ı yeniden kadrosuna katarken De'Anthony Melton'la iki yıllık sözleşme imzaladı.
Warriors, NBA Draftı'nın 11. sırasından Michigan çıkışlı forvet Yaxel Lendeborg'u seçti. Genç oyuncu daha sonra Yaz Ligi MVP'si seçildi.
Golden State'in sezon arasında yollarını ayırdığı isimlerden biri ise Quinten Post oldu. Memphis Grizzlies'ın üç yıllık ve 26,1 milyon dolar değerindeki teklif formuna imza atan Post için Warriors'ın eşleşme hakkını kullanmaması üzerine oyuncunun takımdan ayrılığı kesinleşti.
Vogel, son iki sezonunu Dallas Mavericks bünyesinde geçirdikten sonra Golden State'e katıldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 2025-26 sezonunda Dallas'ın birinci yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.
NBA'de 12 sezonluk başantrenörlük deneyimine sahip Vogel; daha önce Indiana Pacers, Orlando Magic, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ı çalıştırdı.
Vogel'ın en uzun süreli başantrenörlük görevi Indiana'da oldu. 2010 ile 2016 yılları arasında Pacers'ı çalıştıran Vogel, takımını 2013 ve 2014 yıllarında üst üste Doğu Konferansı finallerine taşıdı.
Indiana'daki görevinin ardından Orlando Magic'i iki sezon çalıştıran Vogel, 2019 yılında Los Angeles Lakers'ın başına geçti.
2019 ile 2022 yılları arasında Lakers'ı çalıştıran Vogel, takımı 2020 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli koç daha sonra 2023-24 sezonunda Phoenix Suns'ın başantrenörlüğünü yaptı ve ardından Dallas'a yardımcı antrenör olarak katıldı.
Vogel'ın gelişiyle birlikte Kerr'ün teknik ekibine daha önce NBA'de başantrenörlük yapmış tecrübeli bir isim daha eklenmiş oldu.
Golden State, 2026-27 sezonuna hazırlanırken Stephen Curry takımın en skorer oyuncusu olmayı sürdürdü. Curry, geçtiğimiz sezon çıktığı 43 karşılaşmada 26,6 sayı ve 4,7 asist ortalamaları yakaladı.
Brandin Podziemski normal sezondaki 82 karşılaşmanın tamamında forma giyerek 13,8 sayı, 5,1 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları elde etti. Draymond Green ise 68 maçta 8,4 sayı, 5,5 ribaund ve 5,5 asist üretti.
Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon oynadığı 15 karşılaşmada 16,1 sayı ve 5,3 ribaund ortalamaları yakalarken Al Horford da 45 maçta 8,3 sayı ve 4,9 ribaundla mücadele etti.
Warriors, sezon arasında Green, Porzingis ve Horford dahil olmak üzere kadrosundaki birkaç önemli veteranı takımda tuttu.
Golden State ayrıca Gary Payton II'ı yeniden kadrosuna katarken De'Anthony Melton'la iki yıllık sözleşme imzaladı.
Warriors, NBA Draftı'nın 11. sırasından Michigan çıkışlı forvet Yaxel Lendeborg'u seçti. Genç oyuncu daha sonra Yaz Ligi MVP'si seçildi.
Golden State'in sezon arasında yollarını ayırdığı isimlerden biri ise Quinten Post oldu. Memphis Grizzlies'ın üç yıllık ve 26,1 milyon dolar değerindeki teklif formuna imza atan Post için Warriors'ın eşleşme hakkını kullanmaması üzerine oyuncunun takımdan ayrılığı kesinleşti.