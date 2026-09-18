Fransa'da Kante kararı! Zidane nedenini açıkladı!

2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alacak Fransa'nın aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın açıkladığı kadroda, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante yer almadı. Öte yandan oyuncu havuzunda yer alan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi de aday kadroda yer almadı.





35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Kante'nin kadroya alınmamasıyla ilgili konuşan Zidane, kararın futbolcunun performansıyla ilgili olmadığını söyledi.





"BU TAMAMEN PLANLAMA ODAKLI"

Zinedine Zidane, Kante tercihiyle ilgili yaptığı açıklamada, "N'Golo Kante'yi kadroya dahil etmedim. Bu tamamen planlama odaklı bir karar. Kadroda takımı daha da yukarıya taşıyacak isimler bulunuyor; bu durumun onun futbol kalitesiyle kesinlikle alakası yok." ifadelerini kullandı.



Fransız teknik adam, Kante'nin kariyerine ve yeni yapılanmaya vurgu yaparak, "Kendisi her dönem örnek gösterilen bir oyuncu oldu. Fakat şu an 35 yaşında ve benim de bu ekibin başında 4 senelik bir projem var. Seçimlerimi de bu mantık çerçevesinde şekillendirdim." dedi.



Kante, Fransa Mili Takımı ile çıktığı 69 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.





TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK

2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek Fransa, turnuvadaki ilk maçında 25 Eylül'de Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek.





Fransa, Türkiye maçının ardından ikinci karşılaşmasında Belçika'ya konuk olacak.



Kante ise Fransa'nın açıklanan kadrosunda yer almadığı için milli takım formasını bu karşılaşmalarda giyemeyecek.



Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Kaleciler: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)



Savunmacılar: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih)



Orta Sahalar: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)



Forvetler: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)



