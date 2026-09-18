Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u devirdi

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini Galatasaray MCT Technic, 43-33 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 63-51 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi.
TOFAŞ'ın ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic, finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.
Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 63-51 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi.
TOFAŞ'ın ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic, finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.