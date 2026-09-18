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Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u devirdi

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 19:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u devirdi
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26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini Galatasaray MCT Technic, 43-33 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 63-51 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

TOFAŞ'ın ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic, finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.

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