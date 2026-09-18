Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Ümraniyespor 1-0 kazandı.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 88. dakikasında Ümraniyespor'un galibiyet golünü Cebio Soukou kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Ümraniyespor, 6 puanla 16. sıraya yerleşti. 10 puanda kalan Bandırmaspor ise 8. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, deplasmanda Vanspor FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Sarıyer'i konuk edecek.

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