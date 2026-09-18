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Ümraniyespor'dan sezonun ilk zaferi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'dan sezonun ilk zaferi
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. 

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Ümraniyespor 1-0 kazandı. 

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 88. dakikasında Ümraniyespor'un galibiyet golünü Cebio Soukou kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Ümraniyespor, 6 puanla 16. sıraya yerleşti. 10 puanda kalan Bandırmaspor ise 8. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, deplasmanda Vanspor FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Sarıyer'i konuk edecek.
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