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20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı yarı finali kaçırdı!

20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan ile 18 Temmuz Cumartesi günü klasman maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı yarı finali kaçırdı!
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FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı takım, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi ülke ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 31-22 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 47-36 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ülke, üçüncü çeyreğini 72-55 önde bitirdiği müsabakadan 90-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Slovenya, yarı finale yükseldi. Ev sahibi ülke, 18 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak. Türkiye ise aynı gün Hırvatistan ile klasman maçına çıkacak.

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