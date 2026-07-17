Orkun Kökçü'den Oğuz Aydın transferi için sıkı pres

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekipteki geleceği henüz netleşmeyen milli futbolcunun transferi için Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün devreye girdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ORKUN KÖKÇÜ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Orkun Kökçü'nün yakın arkadaşı Oğuz Aydın'ı siyah-beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Beşiktaş kaptanının, transferin gerçekleşmesi adına yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Şartların oluşması halinde Beşiktaş yönetiminin Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalacağı iddia ediliyor.
Orkun Kökçü'nün yakın arkadaşı Oğuz Aydın'ı siyah-beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Beşiktaş kaptanının, transferin gerçekleşmesi adına yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Şartların oluşması halinde Beşiktaş yönetiminin Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalacağı iddia ediliyor.