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Livakovic'ten Fenerbahçe'ye flaş talep! İşlemler başlatıldı

Fenerbahçe'de geleceği henüz belli olmayan isimlerin başında gelen Dominik Livakovic'ten şok bir hamle geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 08:35
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Livakovic'ten Fenerbahçe'ye flaş talep! İşlemler başlatıldı
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Fenerbahçe'de transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelen isimlerin ardından yönetim artık gidecek isimlere yoğunlaşmış durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LIVA'DAN ŞOK ÇIKIŞ

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat kalecinin, sarı-lacivertli kulüple devam eden 2 yıllık sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdirmek istediği öne sürüldü.

DINAMO ZAGREB BEKLEMEDE

Bir süredir Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Dinamo Zagreb, transferde bekleyişini koruyor.

HIRVAT BASINI YAZDI

Hırvatistan basınından Vecernji'nin haberine göre tecrübeli kaleci, bonservis görüşmelerinden bağımsız olarak sözleşmesini feshetme seçeneğini gündemine aldı.

MENAJERİ GELİYOR

Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın pazartesi günü Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geleceği ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

GÜNDEM YOĞUN
Yapılacak toplantıda sözleşme feshi, alacaklar ve Dinamo Zagreb'e olası dönüşün şartlarının masaya yatırılması bekleniyor.

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