Dorgeles Nene'den eleştirilere yanıt!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Fanatik'e verdiği röportajda yeni sezon hedeflerinden yaşadığı sakatlık sürecine, taraftar desteğinden İsmail Kartal'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Sakatlığının ardından Avusturya kampına katılan Malili futbolcu, sağlık durumuyla ilgili, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Toparlanma sürecindeyim ve bir an önce takıma katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Yeni teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuşan Nene, "Kendisini çok fazla kişisel anlamda tanımıyorum ancak Fenerbahçe için çok büyük işler yaptığını biliyorum. Büyük bir teknik direktör. Hep birlikte çalışacağız ve ben elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım." dedi.
"FENERBAHÇE HEP KALBİMDEYDİ"
Daha önce deneme antrenmanları için Fenerbahçe'ye geldiğini hatırlatan genç oyuncu, "O dönem benim için önemli bir tecrübeydi. Fenerbahçe'nin yeri hep kalbimdeydi. Yıllar sonra bu formayı giymek benim için büyük mutluluk ve gurur." ifadelerini kullandı.
"STADYUM YANIYORDU"
Kadıköy'de ilk kez forma giydiği anı unutamadığını belirten Nene, "Daha önce yaşamadığım bir atmosferdi. Tribünler inanılmazdı, adeta stadyum yanıyordu. Taraftarlarımızı daha fazla galibiyetle mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Kendisine yöneltilen eleştirileri doğal karşıladığını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Eleştirileri yapıcı şekilde değerlendiriyorum. Kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum. Avusturya Ligi'nden geldim ve buradaki oyuna adapte olmak zaman aldı. Ancak Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini verdim ve daha iyisini yapabileceğime inanıyorum." dedi.
"HEPİMİZ İNSANIZ"
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor maçında direkten dönen şutunu da değerlendiren Nene, "Golü atamadığım için çok üzülmüştüm. Takıma katkı sağlamak istiyordum. Ancak futbolda bunlar var. Büyük oyuncular da pozisyon kaçırabiliyor. Önemli olan ayağa kalkıp yoluna devam etmek." ifadelerini kullandı.
TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ
Yeni sezon öncesi taraftarlara da seslenen Dorgeles Nene, "Geçen sezon istediğimiz gibi sonuçlanmadı ancak taraftarlarımız her zaman yanımızdaydı. Yeni hocamız ve yeni başkanımızla birlikte Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Sakatlığının ardından Avusturya kampına katılan Malili futbolcu, sağlık durumuyla ilgili, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Toparlanma sürecindeyim ve bir an önce takıma katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Yeni teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuşan Nene, "Kendisini çok fazla kişisel anlamda tanımıyorum ancak Fenerbahçe için çok büyük işler yaptığını biliyorum. Büyük bir teknik direktör. Hep birlikte çalışacağız ve ben elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım." dedi.
"FENERBAHÇE HEP KALBİMDEYDİ"
Daha önce deneme antrenmanları için Fenerbahçe'ye geldiğini hatırlatan genç oyuncu, "O dönem benim için önemli bir tecrübeydi. Fenerbahçe'nin yeri hep kalbimdeydi. Yıllar sonra bu formayı giymek benim için büyük mutluluk ve gurur." ifadelerini kullandı.
"STADYUM YANIYORDU"
Kadıköy'de ilk kez forma giydiği anı unutamadığını belirten Nene, "Daha önce yaşamadığım bir atmosferdi. Tribünler inanılmazdı, adeta stadyum yanıyordu. Taraftarlarımızı daha fazla galibiyetle mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Kendisine yöneltilen eleştirileri doğal karşıladığını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Eleştirileri yapıcı şekilde değerlendiriyorum. Kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum. Avusturya Ligi'nden geldim ve buradaki oyuna adapte olmak zaman aldı. Ancak Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini verdim ve daha iyisini yapabileceğime inanıyorum." dedi.
"HEPİMİZ İNSANIZ"
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor maçında direkten dönen şutunu da değerlendiren Nene, "Golü atamadığım için çok üzülmüştüm. Takıma katkı sağlamak istiyordum. Ancak futbolda bunlar var. Büyük oyuncular da pozisyon kaçırabiliyor. Önemli olan ayağa kalkıp yoluna devam etmek." ifadelerini kullandı.
TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ
Yeni sezon öncesi taraftarlara da seslenen Dorgeles Nene, "Geçen sezon istediğimiz gibi sonuçlanmadı ancak taraftarlarımız her zaman yanımızdaydı. Yeni hocamız ve yeni başkanımızla birlikte Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.