16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
2-4
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
3-0
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
2-1
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
0-3
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
2-1

Galatasaray yeni sezonu açıyor!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 08:27
Galatasaray yeni sezonu açıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi S Sport Plus canlı olarak yayınlayacak.

SPORX KODUYLA S SPORT PLUS 600 TL İNDİRİMLİ!



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.