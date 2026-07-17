Galatasaray yeni sezonu açıyor!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi S Sport Plus canlı olarak yayınlayacak.
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
SPORX KODUYLA S SPORT PLUS 600 TL İNDİRİMLİ!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.