Alanyaspor, Tikves ile yenişemedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'dan FC Tikves 1930 Kavadarci takımı ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, Burdur MAKÜ Stadyumu'nda Tikves takımıyla karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısı Spasov ve penaltıdan Hadergjonaj'ın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Tikves takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Spasov'a Alanyaspor, Duarte ile cevap verdi.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın ilk yarısı Spasov ve penaltıdan Hadergjonaj'ın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Tikves takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Spasov'a Alanyaspor, Duarte ile cevap verdi.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.