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Alanyaspor, Tikves ile yenişemedi

Alanyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Tikves ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 21:44 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 00:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor, Tikves ile yenişemedi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'dan FC Tikves 1930 Kavadarci takımı ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, Burdur MAKÜ Stadyumu'nda Tikves takımıyla karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı Spasov ve penaltıdan Hadergjonaj'ın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Tikves takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Spasov'a Alanyaspor, Duarte ile cevap verdi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

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