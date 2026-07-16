16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
2-4
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
3-0
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
2-1
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
0-364'
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
2-1

Mardinspor, Dimitrov'u kadrosuna kattı!

Amedspor'da Zdravko Dimitrov, Mardinspor'a bonservissiz transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 23:47 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 23:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardinspor, Dimitrov'u kadrosuna kattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolculardan Zdravko Dimitrov'un, yönetim kurulu kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek amacıyla bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Zdravko Dimitrov'un yönetim kurulunun kararı doğrultusunda gerekli kolaylıkların sağlanmasıyla bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Zdravko Dimitrov, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olmuştur. Formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu emek ve kulübümüze sunduğu katkılar için Zdravko Dimitrov'a teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.