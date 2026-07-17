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Benfica'da Jhon Duran sesleri!

Portekiz ekibi Benfica, Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferi için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 00:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Benfica'da Jhon Duran sesleri!
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Portekiz ekibi Benfica'da Jhon Duran ismi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'un haberine göre, Benfica yönetimi transfer çalışmalarına hız verirken Kolombiyalı golcü Jhon Duran, kulübün gündemindeki en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Portekiz temsilcisinin yeni haftada forvet transferini sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

2025-2026 sezonunun ilk bölümünü Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıktı, 5 gol kaydetti. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü, Rus ekibinde de forma giydi.

Benfica'nın önümüzdeki günlerde Jhon Duran transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

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