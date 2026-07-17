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Aşk böyle bitti: Mauro Icardi!

Galatasaray Mauro Icardi ile yollarını ayırdığını boşuna 22.49'da açıklamadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 08:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aşk böyle bitti: Mauro Icardi!
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Galatasaray tarihi değişirken Mauro Icardi'ye saatler 22.49'u gösterirken, "Böyle bir aşk unutulmaz" diye sosyal medya mesajıyla veda edilmesi garip bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cimbom neden Icardi'yle yeniden anlaşmadı ve neden bu saatte açıkladı?

İşte cevabı: 10+4 yabancı kontenjanında 33 yaşındaki santrfora yer kalmamıştı. Gençlere yer açılması için yönetim yolları ayırdı.

BARDAĞI TAŞIRDI

Teknik Direktör Okan Buruk da sezon başı hazırlık kampı geçirmemiş bir Icardi'yi istemiyordu. Buruk, bugüne kadar idare etmişti ama gelip çalışmak yerine tatile devam etmesi bardağı taşırdı.

Buruk'un "Icardi'yi beklememiz transferi yavaşlatıyor" açıklaması da yönetimin üzerinde taraftar baskısına yol açtı.

Yönetim, üzerindeki baskıdan kurtulmak için o saatte açıklama yaptı. 

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