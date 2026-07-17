Beşiktaş'a Franck Kessie önerisi: Karar Italiano'nun

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Franck Kessie geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al Ahli ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildiği belirtildi.
KARAR ITALIANO'NUN
Beşiktaş yönetiminin, Franck Kessie transferiyle ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktığı aktarıldı.
İtalyan teknik adamın vereceği cevabın ardından transfer sürecinin şekillenmesi bekleniyor.
KARAR ITALIANO'NUN
Beşiktaş yönetiminin, Franck Kessie transferiyle ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktığı aktarıldı.
İtalyan teknik adamın vereceği cevabın ardından transfer sürecinin şekillenmesi bekleniyor.