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Beşiktaş'a Franck Kessie önerisi: Karar Italiano'nun

Al Ahli ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'nin menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 09:06
Haber: Sözcü
Beşiktaş'a Franck Kessie önerisi: Karar Italiano'nun
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Franck Kessie geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al Ahli ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildiği belirtildi.

KARAR ITALIANO'NUN

Beşiktaş yönetiminin, Franck Kessie transferiyle ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktığı aktarıldı.

İtalyan teknik adamın vereceği cevabın ardından transfer sürecinin şekillenmesi bekleniyor.

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