Mauro Icardi'ye büyük jest; veda maçı

Galatasaray önceki gün yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'ye veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçti. Özbek, Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti.
Galatasaray ile yollarını ayıran yıldız oyuncunun ise şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği gelen haberler arasında...
33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray'da 134 maçta 77 gol attı.
Galatasaray ile yollarını ayıran yıldız oyuncunun ise şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği gelen haberler arasında...
33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray'da 134 maçta 77 gol attı.