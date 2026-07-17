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Mauro Icardi'ye büyük jest; veda maçı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye bir mektup yazarak veda maçı düzenlemek istediğini iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 09:10
Haber: Sporx.com
Mauro Icardi'ye büyük jest; veda maçı
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Galatasaray önceki gün yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'ye veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçti. Özbek, Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti.

Galatasaray ile yollarını ayıran yıldız oyuncunun ise şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği gelen haberler arasında...

33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray'da 134 maçta 77 gol attı. 

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