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Jean Onana için İstanbul ekibi devrede!

Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Jean Onana için Eyüpspor'un devreye girdiği öne sürüldü. İstanbul temsilcisinin, Kamerunlu orta sahanın bonservisi ve mali şartları konusunda siyah-beyazlılarla görüşmelere başladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 10:09
Haber: Fanatik
Jean Onana için İstanbul ekibi devrede!
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BONSERVİS VE MALİ ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Eyüpspor'un, Jean Onana'nın bonservis bedeli ve mali şartları konusunda siyah-beyazlı yönetimle temas kurduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği ifade edildi.

ÜÇ KULÜP İLGİLENİYOR

Jean Onana'ya Eyüpspor'un yanı sıra Süper Lig'den bir, yurt dışından da bir kulübün ilgi gösterdiği aktarıldı.

Transfer sürecinde en somut adımı atan takımın ise Eyüpspor olduğu kaydedildi.

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