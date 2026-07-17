Jean Onana için İstanbul ekibi devrede!

Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Jean Onana için transfer hareketliliği başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kamerunlu orta saha oyuncusuyla en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Eyüpspor olduğu ve İstanbul temsilcisinin Beşiktaş ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
BONSERVİS VE MALİ ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Eyüpspor'un, Jean Onana'nın bonservis bedeli ve mali şartları konusunda siyah-beyazlı yönetimle temas kurduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği ifade edildi.
ÜÇ KULÜP İLGİLENİYOR
Jean Onana'ya Eyüpspor'un yanı sıra Süper Lig'den bir, yurt dışından da bir kulübün ilgi gösterdiği aktarıldı.
Transfer sürecinde en somut adımı atan takımın ise Eyüpspor olduğu kaydedildi.
BONSERVİS VE MALİ ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Eyüpspor'un, Jean Onana'nın bonservis bedeli ve mali şartları konusunda siyah-beyazlı yönetimle temas kurduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği ifade edildi.
ÜÇ KULÜP İLGİLENİYOR
Jean Onana'ya Eyüpspor'un yanı sıra Süper Lig'den bir, yurt dışından da bir kulübün ilgi gösterdiği aktarıldı.
Transfer sürecinde en somut adımı atan takımın ise Eyüpspor olduğu kaydedildi.