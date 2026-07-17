Beşiktaş'ın Salah planı belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Muhamed Salah'ın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Serdal Adalı'nın kamuoyuna yansıyan transfer iddialarını yalanlamasına rağmen siyah-beyazlı yönetimin, 34 yaşındaki Mısırlı futbolcunun vereceği kararı beklediği belirtildi.
MAAŞ BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO
Muhamed Salah'ın bonuslarla birlikte yıllık 15-20 milyon Euro seviyesinde maaş talep ettiği ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun istediği teklifleri alamaması ve maaş beklentisini düşürmesi halinde resmi adım atmayı planladığı öne sürüldü.
YÖNETİM SÜRECİ TAKİP EDİYOR
Siyah-beyazlıların, Salah'ın transfer sürecinde yaşanabilecek olası bir fiyat düşüşünü değerlendirmek istediği aktarıldı.
Mısırlı futbolcu, Liverpool formasıyla Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı yaşadı.
MAAŞ BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO
Muhamed Salah'ın bonuslarla birlikte yıllık 15-20 milyon Euro seviyesinde maaş talep ettiği ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun istediği teklifleri alamaması ve maaş beklentisini düşürmesi halinde resmi adım atmayı planladığı öne sürüldü.
YÖNETİM SÜRECİ TAKİP EDİYOR
Siyah-beyazlıların, Salah'ın transfer sürecinde yaşanabilecek olası bir fiyat düşüşünü değerlendirmek istediği aktarıldı.
Mısırlı futbolcu, Liverpool formasıyla Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı yaşadı.