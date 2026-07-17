2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-siyahlılar, 3 futbolcuyu daha renklerine resmen bağladı. İzmir ekibi forvet Mustafa Yıldırım, sol bek Caner Cavlan ve kanat oyuncusu Selim Ilgaz'la sözleşme imzaladı. Aliağa FK 24 yaşındaki Mustafa ve 31 yaşındaki Selim'le 1+1, 34 yaşındaki Caner'le de 1 yıllık mukavele yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Azerbaycan Ümit Milli Takımı'nda forma şansı bulan Mustafa Yıldırım, Çorum FK'da şampiyonluk yaşarken; İstanbulspor, Pazarspor, Iğdır FK, Ankara Demirspor ve Yozgat Belediye Bozokspor'da forma giydi. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Çorumspor, Serik Belediyespor ve Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Caner, Iğdır FK ve Hollanda ekibi De Graafschap takımlarında şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde Fransa U17 Milli Takım forması da giyen Selim ise, Süper Lig'de 27, 1'inci Lig'de 117 maça çıktı. Selim; Hatayspor'da iki, Çorum FK ve Kahraman Maraş İstiklalspor takımlarında birer kez şampiyonluk yaşadı.
Aliağa FK'da imza şov
Aliağa Futbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken; forvet Mustafa Yıldırım, sol bek Caner Cavlan ve kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Trabzonspor'da sürpriz vedanın perde arkası
-
9
Arsenal, Christos Tzolis'i kadrosuna katıyor!
-
8
Livakovic'ten Fenerbahçe'ye flaş talep! İşlemler başlatıldı
-
7
Zeki Çelik, Juventus'ta!
-
6
Galatasaray'dan Musiala denemesi
-
5
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in talipleri var! Karar Kartal'ın
-
4
Benfica'da Jhon Duran sesleri!
-
3
Aşk böyle bitti: Mauro Icardi!
-
2
Onuachu için flaş Fenerbahçe iddiası!
-
1
Beşiktaş'tan Trossard klibinde transfer mesajI!
- 13:04 Lakers, Matisse Thybulle ile ilgileniyor
- 13:03 Charania: "Warriors'ın LeBron James'i alabilmesi için bir yıldız daha eklemesi gerekiyor"
- 13:02 NBA, Bucks'ın Gary Trent Jr. ile yaptığı yeni kontratı incelemeye aldı
- 13:00 NBA, Bam Adebayo'ya Tyler Herro olayı nedeniyle ceza vermeyecek
- 12:59 LeBron'un yeni takım kararı yakın: "Sizi fazla bekletmeyeceğim"
- 12:56 Beşiktaş, Wilfred Ndidi'ye gelen teklifi reddetti!
- 12:29 Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak döndü
- 12:25 Özgür Karababa eski takımı Altekma'ya döndü
- 12:19 Aliağa Petkimspor'da Litvanyalı Martynas Sajus ayrıldı
- 12:17 Ayvalıkgücü Ali Berke ile imzaladı
- 12:10 Trabzonspor'un Drongelen transferinde flaş gelişme!
- 11:59 Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi
- 11:54 Galatasaray'da rota: Gleison Bremer
- 11:50 Salah'ın menajerinden flaş açıklama!
- 11:48 Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Şampiyona servet değerinde yüzük
- 11:26 Göztepe hazırlık maçlarında 2'de 2 yaptı
- 11:24 Aliağa FK'da imza şov
- 11:21 Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar umutlu
- 11:19 Galatasaray, Lemina ile masada; Başakşehir pusuda
- 11:19 Denizli Basket'in Avrupa rotası belli oldu
- 11:15 Beşiktaş, Dusan Vlahovic'ten haber bekliyor!
- 11:04 Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in talipleri var! Karar Kartal'ın
- 10:47 Dünya Kupası finalinde biletler servet değerinde!
- 10:45 Galatasaray'dan Musiala denemesi
- 10:33 Beşiktaş'ın Salah planı belli oldu
- 10:09 Galatasaray'da Ponomarenko bilmecesi
- 10:09 Jean Onana için İstanbul ekibi devrede!
- 10:05 Fenerbahçe'de Rashford için 30 milyon euroluk bütçe hazır!
- 09:33 Trabzonspor'da sürpriz vedanın perde arkası
- 09:25 Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu: 19 gözaltı kararı
- 09:10 Mauro Icardi'ye büyük jest; veda maçı
- 09:06 Beşiktaş'a Franck Kessie önerisi: Karar Italiano'nun
- 09:03 Filenin Efeleri, Ukrayna karşısında
- 08:57 Aşk böyle bitti: Mauro Icardi!
- 08:53 Dorgeles Nene'den eleştirilere yanıt!
- 08:45 Orkun Kökçü'den Oğuz Aydın transferi için sıkı pres
- 08:37 Dünya Kupası finali Vincic'in
- 08:35 Livakovic'ten Fenerbahçe'ye flaş talep! İşlemler başlatıldı
- 08:27 Galatasaray yeni sezonu açıyor!
- 00:47 Beşiktaş'ta orta sahaya Bitello iddiası
- 00:32 Benfica'da Jhon Duran sesleri!
- 23:56 Onuachu için flaş Fenerbahçe iddiası!
- 23:47 Mardinspor, Dimitrov'u kadrosuna kattı!
- 22:51 Beşiktaş'tan Trossard klibinde transfer mesajI!
- 22:27 20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı yarı finali kaçırdı!
- 21:44 Alanyaspor, Tikves ile yenişemedi
- 21:33 Zeki Çelik, Juventus'ta!
- 21:26 Altay'da kayyum tehlikesi! başkan adayı çıkmadı
- 21:16 Metehan Mimaroğlu: "Teklifi hemen kabul ettim"
- 21:09 Milli basketbolcu Ömer Kutluay tarihe geçti!
- 21:04 Cenk Özkaçar, Trabzonspor için geldi!
- 21:04 İsmet Taşdemir'den Sivasspor için destek çağrısı!
- 20:59 Galatasaray, Arslan Ekşi ile devam dedi
- 20:48 İspanya'da final öncesi Yamal korkusu!
- 20:45 Fatih Tekke'den transfer açıklaması: "Bir iki hamlemiz daha olacak"
- 20:40 Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi Inter Turku oldu
- 20:03 Trabzonspor'dan Onuachu açıklaması: "Türkiye'den iki teklif var"
- 19:01 Trabzonspor'dan Oulai açıklaması: "Fiorentina ile anlaştık"
- 18:46 Beşiktaş taraftarından Mohamed Salah tezahüratı!
- 18:36 Bahçeşehir Koleji, Aleksa Avramovic'i kadrosuna kattı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL