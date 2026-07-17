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Göztepe hazırlık maçlarında 2'de 2 yaptı

Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında FC LNZ Cherkasy'yi 2-0 mağlup eden Göztepe, hazırlık karşılaşmalarında 2'de 2 yaparak yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.

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calendar 17 Temmuz 2026 11:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe hazırlık maçlarında 2'de 2 yaptı
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe ikinci özel maçında Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy'i 2-0 yenerek taraftarını umutlandırdı.

Sahaya "Arda Özçimen, Arda Okan, Sundberg, Bokele, Taha, Miroshi, Matos, Efkan, Janderson, Henrique ve Armstrong" ilk 11 ile çıkan sarı-kırmızılılar, 15'inci dakikada yeni transferi Sonko Sundberg'in golüyle öne geçti. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Göz-Göz, 55'inci dakikada sol beki Cherni ile durumu 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe rakibini yenmeyi başardı. Slovenya'daki ilk özel karşılaşmasında Hırvatistan'ın Gorica takımını da 2-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe hazırlık kampında 2'de 2 yaptı. Göztepe, Slovenya'da 19 Temmuz'da Al Dhafra, 23 Temmuz'da Zorya Luhansk ve 26 Temmuz'da Rudes takımlarıyla karşı karşıya gelip kampı noktalayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSMAİL KÖYBAŞI'NA JÜBİLE YAPILACAK

Göztepe'de aktif futbolculuk kariyerini tamamlayan ve sarı-kırmızılı takımın teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı da Ağustos ayında jübile yapılacak. Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını da terleten İsmail için Göztepe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı ifade edildi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, İsmail Köybaşı'nın jübile maçı için Ağustos'un başında İzmir'de Göztepe ile maç yapacaklarını açıkladı.

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