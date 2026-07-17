17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
0-115'
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
15:00
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
15:00
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Galatasaray'da rota: Gleison Bremer

Galatasaray, stoper bölgesi için transfer listesine Juventus'un yıldızı Gleison Bremer'i aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 11:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da rota: Gleison Bremer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, kadro planlamasında rotayı savunma hattına çevirdi. Sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için gündemine aldığı isim Juventus forması giyen Gleison Bremer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Brezilyalı savunmacının transferi için Juventus ile ilk temasları kurdu.

BREMER'E YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Haberde sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya oldukça yüksek bir yıllık ücret önerdiği belirtildi. Galatasaray'ın oyuncu cephesindeki girişimlerine rağmen Juventus'a henüz resmi bonservis teklifi iletmediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Bremer'i kiralık değil, bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

JUVENTUS KOLAYLIK SAĞLAMAYACAK

İtalyan ekibinin Bremer'i savunma hattının en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü ve transfer görüşmelerinde yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kaydedildi.

Juventus, Bremer'i 2022-2023 sezonunun başında Torino'dan 51,3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

31 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, buna rağmen tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi. Toplam 2 bin 569 dakika sahada kalan Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.