Galatasaray'da rota: Gleison Bremer

Yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, kadro planlamasında rotayı savunma hattına çevirdi. Sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için gündemine aldığı isim Juventus forması giyen Gleison Bremer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Brezilyalı savunmacının transferi için Juventus ile ilk temasları kurdu.
BREMER'E YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ
Haberde sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya oldukça yüksek bir yıllık ücret önerdiği belirtildi. Galatasaray'ın oyuncu cephesindeki girişimlerine rağmen Juventus'a henüz resmi bonservis teklifi iletmediği aktarıldı.
Galatasaray'ın Bremer'i kiralık değil, bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
JUVENTUS KOLAYLIK SAĞLAMAYACAK
İtalyan ekibinin Bremer'i savunma hattının en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü ve transfer görüşmelerinde yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kaydedildi.
Juventus, Bremer'i 2022-2023 sezonunun başında Torino'dan 51,3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
31 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, buna rağmen tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi. Toplam 2 bin 569 dakika sahada kalan Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
BREMER'E YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ
Haberde sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya oldukça yüksek bir yıllık ücret önerdiği belirtildi. Galatasaray'ın oyuncu cephesindeki girişimlerine rağmen Juventus'a henüz resmi bonservis teklifi iletmediği aktarıldı.
Galatasaray'ın Bremer'i kiralık değil, bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
JUVENTUS KOLAYLIK SAĞLAMAYACAK
İtalyan ekibinin Bremer'i savunma hattının en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü ve transfer görüşmelerinde yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kaydedildi.
Juventus, Bremer'i 2022-2023 sezonunun başında Torino'dan 51,3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
31 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, buna rağmen tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi. Toplam 2 bin 569 dakika sahada kalan Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.