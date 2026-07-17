Haber Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:37

YKS Açıklandı mı 2026? ÖSYM 2026 YKS Sonuçları İlan Edildi mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday, "YKS açıklandı mı 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Üniversite tercih sürecinin başlamasına kısa süre kala gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi.

YKS Açıklandı mı 2026? ÖSYM 2026 YKS Sonuçları İlan Edildi mi?
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Evet. 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı ve adayların erişimine açıldı.
YKS sonuçları nereden sorgulanıyor?

Adaylar, 2026 YKS sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmiyor. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alıyor?

2026 YKS sonuç belgesinde adayların;

TYT, AYT ve YDT puanları,
Başarı sıralamaları,
Yerleştirme puanları,
Doğru ve yanlış cevap sayıları,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

gibi bilgiler yer alıyor.


YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte adaylar tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra ne yapılmalı?

Adayların öncelikle başarı sıralamalarını incelemeleri, tercih kılavuzunu dikkatle okumaları ve ilgi alanları ile başarı sıralamalarına uygun üniversite ve bölümleri değerlendirmeleri öneriliyor.

Sonuç: YKS Açıklandı mı 2026?

Evet. 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilir ve tercih süreci için yayımlanacak resmi kılavuzu takip edebilir.

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