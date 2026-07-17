17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
0-116'
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
15:00
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
15:00
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Trabzonspor'un Drongelen transferinde flaş gelişme!

Samsunspor ile Trabzonspor arasında Rick van Drongelen transferi için yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Hollandalı stoper için Panathinaikos'tan gelecek son teklifi bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un Drongelen transferinde flaş gelişme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Rick van Drongelen için yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı. Samsunspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan bordo-mavililerin ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos transferde öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZONSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'un oyuncu için resmi teklif sunduğunu belirtirken, kulübün beklentilerini karşılayacak bir bonservis bedeli oluşması halinde transfere onay verileceğini ifade etmişti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

PANATHINAIKOS DEVREDE

Trabzonspor ile anlaşma sağlanamamasının ardından Rick van Drongelen transferinde Panathinaikos öne çıktı. Yunan ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup'un transfere onay verdiği, Hollandalı savunmacının da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Yunan basınından SDNA'ya konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos cephesiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Stefanos Kotsolis ile Van Drongelen konusunu görüştük. Panathinaikos, 24 saat içinde son teklifiyle geri dönecek. Anlaşmaya yakınız ancak nihai teklifi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

112 MAÇTA 11 GOLE KATKI

2022 yılından bu yana Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 112 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı. Hollandalı stoperin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.