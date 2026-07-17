Trabzonspor'un Drongelen transferinde flaş gelişme!

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Rick van Drongelen için yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı. Samsunspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan bordo-mavililerin ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos transferde öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRABZONSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'un oyuncu için resmi teklif sunduğunu belirtirken, kulübün beklentilerini karşılayacak bir bonservis bedeli oluşması halinde transfere onay verileceğini ifade etmişti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
PANATHINAIKOS DEVREDE
Trabzonspor ile anlaşma sağlanamamasının ardından Rick van Drongelen transferinde Panathinaikos öne çıktı. Yunan ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup'un transfere onay verdiği, Hollandalı savunmacının da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Yunan basınından SDNA'ya konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos cephesiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Stefanos Kotsolis ile Van Drongelen konusunu görüştük. Panathinaikos, 24 saat içinde son teklifiyle geri dönecek. Anlaşmaya yakınız ancak nihai teklifi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
112 MAÇTA 11 GOLE KATKI
2022 yılından bu yana Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 112 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı. Hollandalı stoperin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'un oyuncu için resmi teklif sunduğunu belirtirken, kulübün beklentilerini karşılayacak bir bonservis bedeli oluşması halinde transfere onay verileceğini ifade etmişti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
PANATHINAIKOS DEVREDE
Trabzonspor ile anlaşma sağlanamamasının ardından Rick van Drongelen transferinde Panathinaikos öne çıktı. Yunan ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup'un transfere onay verdiği, Hollandalı savunmacının da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Yunan basınından SDNA'ya konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos cephesiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Stefanos Kotsolis ile Van Drongelen konusunu görüştük. Panathinaikos, 24 saat içinde son teklifiyle geri dönecek. Anlaşmaya yakınız ancak nihai teklifi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
112 MAÇTA 11 GOLE KATKI
2022 yılından bu yana Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 112 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı. Hollandalı stoperin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.