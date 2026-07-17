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Özgür Karababa eski takımı Altekma'ya döndü

Altekma, yeni sezon kadro planlaması kapsamında son şampiyon Ziraat Bankkart'ta forma giyen eski oyuncusu Özgür Karababa'yı yeniden kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 12:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Özgür Karababa eski takımı Altekma'ya döndü
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Efeler Ligi takımlarından Altekma, son şampiyon Ziraat Bankkart'tan eski oyuncusu Özgür Karababa ile anlaştığını duyurdu. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Özgür Karababa, 2026-27 sezonunda yeniden Altekma formasını giyecek. Özgür Karababa'ya Altekma ailesine yeniden hoş geldin diyor, birlikte sağlık, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milas Belediyespor altyapısında yetişten 23 yaşındaki orta oyuncu, 2023-25 yılları arasında 2 sezon Altekma forması giymişti.

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