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NBA, Bam Adebayo'ya Tyler Herro olayı nedeniyle ceza vermeyecek

NBA, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta eski takım arkadaşı Tyler Herro'ya yumruk atan Miami Heat pivotu Bam Adebayo hakkında herhangi bir disiplin cezası uygulanmayacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, Bam Adebayo'ya Tyler Herro olayı nedeniyle ceza vermeyecek
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NBA, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta eski takım arkadaşı Tyler Herro'ya yumruk atan Miami Heat pivotu Bam Adebayo hakkında herhangi bir disiplin cezası uygulanmayacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten Joe Vardon'ın haberine göre, lig sözcüsü yaptığı açıklamada, "Olaya karışan oyuncular ve Oyuncular Birliği (NBPA) ile yaptığımız görüşmelerin ardından herkes bu talihsiz olayın geride bırakılmasını istedi. Bu nedenle lig tarafından herhangi bir ek işlem uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Haberlere göre Adebayo, geçtiğimiz cuma günü Milwaukee Bucks forması giyen Tyler Herro'nun, idman yaptığı salona girerken kendisine bir şeyler bağırmasının ardından eski takım arkadaşına yumruk attı.

İkilinin yaşadığı gerginliğin, Herro'nun sosyal medyada Adebayo hakkında yaptığı eleştirel paylaşımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili ilk kez salı günü konuşan Herro ise yaşananları geride bırakmak istediğini söylemişti.

Herro ile Adebayo, Heat forması altında yedi sezon birlikte oynadıktan sonra, Miami ekibi Herro'yu haziran ayında Giannis Antetokounmpo takasının bir parçası olarak Milwaukee Bucks'a göndermişti.

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