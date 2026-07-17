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Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül'ün peşinde

Fenerbahçe'nin forvet transferinde Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül için harekete geçtiği öne sürüldü.

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calendar 17 Temmuz 2026 13:43 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 13:50
Haber: Milliyet
Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül'ün peşinde
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Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, yerli forvet adaylarını belirlediği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin yerli golcü adaylarının belli olduğu ifade edildi.

BERTUĞ VE DENİZ'E KANCA

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile Porto'da top koşturan Deniz Gül'ü teknik heyetin isteği üzerine listeye aldı.

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e bonservis artı oyuncu takası sunmayı düşündüğü ifade edildi. Deniz Gül için ise Porto'nun kararına göre aksiyon alınacağı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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