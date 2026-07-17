Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül'ün peşinde

Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, yerli forvet adaylarını belirlediği iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin yerli golcü adaylarının belli olduğu ifade edildi.
BERTUĞ VE DENİZ'E KANCA
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile Porto'da top koşturan Deniz Gül'ü teknik heyetin isteği üzerine listeye aldı.
Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e bonservis artı oyuncu takası sunmayı düşündüğü ifade edildi. Deniz Gül için ise Porto'nun kararına göre aksiyon alınacağı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Sarı-lacivertlilerin yerli golcü adaylarının belli olduğu ifade edildi.
BERTUĞ VE DENİZ'E KANCA
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile Porto'da top koşturan Deniz Gül'ü teknik heyetin isteği üzerine listeye aldı.
Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e bonservis artı oyuncu takası sunmayı düşündüğü ifade edildi. Deniz Gül için ise Porto'nun kararına göre aksiyon alınacağı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE