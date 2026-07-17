Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aral Şimşir transferinin ardından rotasını bir kez daha Danimarka ekibi Midtjylland'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF OSORİO
Sabah Gazetesi'nin haberine göre bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu için 14-15 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.
KÜLÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR
Transferin söz konusu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Dario Osorio, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
22 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunda Midtjylland formasıyla çıktığı 49 resmi karşılaşmada 8 gol atarken, 10 da asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu için 14-15 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.
KÜLÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR
Transferin söz konusu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Dario Osorio, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
22 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunda Midtjylland formasıyla çıktığı 49 resmi karşılaşmada 8 gol atarken, 10 da asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi.