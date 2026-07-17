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Trabzonspor'dan rekor transfer hamlesi! Hedef Aral Şimşir'in eski takım arkadaşı

Trabzonspor'un, Aral Şimşir'in ardından Midtjylland'dan Dario Osorio'yu da kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bordo-mavililerin transfer için 14-15 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 14:02
Haber: Sabah
Trabzonspor'dan rekor transfer hamlesi! Hedef Aral Şimşir'in eski takım arkadaşı
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aral Şimşir transferinin ardından rotasını bir kez daha Danimarka ekibi Midtjylland'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF OSORİO

Sabah Gazetesi'nin haberine göre bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu için 14-15 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

KÜLÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Transferin söz konusu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Dario Osorio, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

22 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunda Midtjylland formasıyla çıktığı 49 resmi karşılaşmada 8 gol atarken, 10 da asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi.

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