3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta başlayıp başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulda yine yönetime kimsenin talip olmaması camia ve taraftarlar arasında umutsuzluğa neden oldu. Sadece yarıda kalan kongreye katılan 93 üyenin oy kullanabileceği genel kurulda bu kez 63 kişinin yer alması keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlıların genel kurullardaki son gündem maddesi olan Altay Marşı'nın okunması ve kapanış da ilk kez sönük geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Görevi bırakma kararı alan başkan Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını talep edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. İzmir temsilcisinde yönetimde yaşanan belirsizlik nedeniyle teknik ekip netleşmezken, siyah-beyazlı takım da yeni sezon hazırlıklarına başlayamadı. Kadrosu dağılma noktasına gelen Altay'da kulübe talip olup, daha sonra yatırım yapmaktan vazgeçen Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın tepkisini topladı.
Altay'da buruk kongre!
Altay'da olağanüstü genel kurulda bir kez daha başkan adayı çıkmadı. Yönetim krizinin sürdüğü siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları başlayamazken, kulübe kayyum atanması ihtimali gündeme geldi.
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