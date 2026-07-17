Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin kadrosuna katmak istediği Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'nun haberine göre Gabonlu santrfor, Deportivo de La Coruña ile anlaşmaya vardı.
ÇORUM FK İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI
Çorum FK yönetiminin Aubameyang transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerden sonuç alamadığı belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun şehri ziyaret etmesinin ardından Çorum'a uyum sağlayamayacağını düşündüğü ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE SOKULACAK
Deportivo de La Coruña'nın, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı aktarıldı.
Aubameyang, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
ÇORUM FK İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI
Çorum FK yönetiminin Aubameyang transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerden sonuç alamadığı belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun şehri ziyaret etmesinin ardından Çorum'a uyum sağlayamayacağını düşündüğü ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE SOKULACAK
Deportivo de La Coruña'nın, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı aktarıldı.
Aubameyang, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.