17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
5-1
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
15:00
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
0-03'
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Çorum FK ile anlaşamayan Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu

Çorum FK'nin transfer görüşmelerinden sonuç alamadığı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Deportivo de La Coruña ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İspanyol ekibinin, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Çorum FK ile anlaşamayan Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin kadrosuna katmak istediği Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'nun haberine göre Gabonlu santrfor, Deportivo de La Coruña ile anlaşmaya vardı.

ÇORUM FK İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Çorum FK yönetiminin Aubameyang transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerden sonuç alamadığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun şehri ziyaret etmesinin ardından Çorum'a uyum sağlayamayacağını düşündüğü ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE SOKULACAK

Deportivo de La Coruña'nın, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı aktarıldı.

Aubameyang, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.