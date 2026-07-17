Fenerbahçe'den transfer müjdesi

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, imza töreninde düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kamer, sarı-lacivertli takımın kadrosuna en az bir oyuncunun daha katılacağını belirtti.
"1 TANE İLAVE OLACAK"
Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Cihan Kamer, şu ifadeleri kullandı:
"İleride gerekirse diye bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."
Bu açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transferin kim olacağı hakkında sosyal medyada binlerce yorum yaptı.
"1 TANE İLAVE OLACAK"
Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Cihan Kamer, şu ifadeleri kullandı:
"İleride gerekirse diye bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."
Bu açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transferin kim olacağı hakkında sosyal medyada binlerce yorum yaptı.