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Fenerbahçe'den transfer müjdesi

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kadroya en az bir oyuncunun daha katılacağını açıkladı. Kamer, ihtiyaç halinde 1-2 pozisyon için ilave takviye yapılabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 15:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den transfer müjdesi
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Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, imza töreninde düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamer, sarı-lacivertli takımın kadrosuna en az bir oyuncunun daha katılacağını belirtti.

"1 TANE İLAVE OLACAK"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Cihan Kamer, şu ifadeleri kullandı:

"İleride gerekirse diye bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."

Bu açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transferin kim olacağı hakkında sosyal medyada binlerce yorum yaptı. 

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