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Lakers, Matisse Thybulle ile ilgileniyor

Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu durumundaki kanat oyuncusu Matisse Thybulle ile ilgilendiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, Matisse Thybulle ile ilgileniyor
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Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu durumundaki kanat oyuncusu Matisse Thybulle ile ilgilendiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Lakers, savunma yönüyle öne çıkan oyuncuyu kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

Thybulle, Portland Trail Blazers ile imzaladığı üç yıl ve 33 milyon dolarlık sözleşmenin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geldi. Söz konusu kontrat, 2023 yılında Dallas Mavericks'ten aldığı kısıtlı serbest oyuncu teklifine Portland'ın karşılık vermesiyle yürürlüğe girmişti. Luka Doncic de o dönemde Mavericks kadrosunda yer alıyordu.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Trail Blazers formasıyla 30 karşılaşmada görev alırken, maç başına 5.8 sayı, 2.0 ribaund ve 2.0 top çalma ortalamaları yakalayarak NBA'in en etkili kanat savunmacılarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Thybulle, sağ dizindeki tendinopati problemi nedeniyle 2024-25 sezonunun büyük bölümünü kaçırmıştı.

Lakers, bu hafta Ziaire Williams'ı da kadrosuna katarken, kanat rotasyonunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Jonathan Kuminga için girişimlerini de sürdürüyor.

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