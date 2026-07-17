Galatasaray'da Ponomarenko bilmecesi

Galatasaray'ın Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki golcüsü Matviy Ponomarenko'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Kiev'in genç forvet için 25 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, Porto'nun ise 20 milyon euroluk teklifle transferde en güçlü aday olduğu iddia edildi.
Ajax'ın da oyuncuyu takip eden kulüpler arasında yer aldığı ve 20 milyon euro önerdiği aktarıldı. Ancak bu iddialara Ponomarenko'nun menajeri Maksim Karagodin'den yalanlama geldi.
Futbol24'e konuşan Karagodin, "Bu tamamen saçmalık. Herhangi bir transfer görüşmesi hakkında yorum yapmıyorum" ifadelerini kullandı.
15 MAÇTA 13 GOL ATTI
2025/26 sezonunda ligde 15 maçta 13 gol kaydeden 20 yaşındaki santrfor, Avrupa kulüplerinin radarındaki isimler arasında gösteriliyor.
Dinamo Kiev altyapısında yetişen 1.88 boyundaki genç holcünün, kulübüyle olan kontratı 2028 yılının sonunda bitiyor.
Ajax'ın da oyuncuyu takip eden kulüpler arasında yer aldığı ve 20 milyon euro önerdiği aktarıldı. Ancak bu iddialara Ponomarenko'nun menajeri Maksim Karagodin'den yalanlama geldi.
Futbol24'e konuşan Karagodin, "Bu tamamen saçmalık. Herhangi bir transfer görüşmesi hakkında yorum yapmıyorum" ifadelerini kullandı.
15 MAÇTA 13 GOL ATTI
2025/26 sezonunda ligde 15 maçta 13 gol kaydeden 20 yaşındaki santrfor, Avrupa kulüplerinin radarındaki isimler arasında gösteriliyor.
Dinamo Kiev altyapısında yetişen 1.88 boyundaki genç holcünün, kulübüyle olan kontratı 2028 yılının sonunda bitiyor.