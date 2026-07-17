17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
13:00
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
15:00
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
15:00
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in talipleri var! Karar İsmail Kartal'ın

Fenerbahçe'de Hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder'e, Süper Lig ekipleri talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 11:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in talipleri var! Karar İsmail Kartal'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcuya Anadolu kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK

Sarı-lacivertli yönetim, Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verecek. Deneyimli çalıştırıcının kamp sürecinin ardından oyuncuyla ilgili nihai kararını iletmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Yönetim, teknik heyetin vereceği karara göre oyuncunun geleceğine ilişkin yol haritasını belirleyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.