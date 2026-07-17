Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcuya Anadolu kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK
Sarı-lacivertli yönetim, Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verecek. Deneyimli çalıştırıcının kamp sürecinin ardından oyuncuyla ilgili nihai kararını iletmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Yönetim, teknik heyetin vereceği karara göre oyuncunun geleceğine ilişkin yol haritasını belirleyecek.
Hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcuya Anadolu kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK
Sarı-lacivertli yönetim, Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verecek. Deneyimli çalıştırıcının kamp sürecinin ardından oyuncuyla ilgili nihai kararını iletmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Yönetim, teknik heyetin vereceği karara göre oyuncunun geleceğine ilişkin yol haritasını belirleyecek.