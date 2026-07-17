Beşiktaş, Dusan Vlahovic'ten haber bekliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic belirsizliği devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlı yönetim, bir aydan uzun süredir masada bulunan yıllık net 8 milyon euro değerindeki teklifine henüz yanıt vermeyen Sırp santrforu beklemekten yorulmaya başladı ve artık sürecin olumlu ya da olumsuz tamamlanmasını talep etti.
YÖNETİM KARARINI TALEP ETTİ
Leandro Trossard transferiyle iddialı hedeflerini ortaya koyan Beşiktaş'ın, Vlahovic'in talep ettiği şartları karşılamaya hazır olduğu ancak oyuncudan bir an önce karar vermesini istediği belirtildi.
Diğer kulüplerden gelebilecek teklifleri de değerlendirmek isteyen 26 yaşındaki futbolcunun zaman kazanmaya devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi ise Vlahovic cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
YOL HARİTASI VLAHOVIC'TEN SONRA ŞEKİLLENECEK
Siyah-beyazlıların golcü transferindeki yol haritasını, Sırp yıldızdan gelecek yanıta göre belirlemesi bekleniyor. Bu nedenle Vlahovic dosyası şimdilik belirsizliğini koruyor.
YÖNETİM KARARINI TALEP ETTİ
Leandro Trossard transferiyle iddialı hedeflerini ortaya koyan Beşiktaş'ın, Vlahovic'in talep ettiği şartları karşılamaya hazır olduğu ancak oyuncudan bir an önce karar vermesini istediği belirtildi.
Diğer kulüplerden gelebilecek teklifleri de değerlendirmek isteyen 26 yaşındaki futbolcunun zaman kazanmaya devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi ise Vlahovic cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
YOL HARİTASI VLAHOVIC'TEN SONRA ŞEKİLLENECEK
Siyah-beyazlıların golcü transferindeki yol haritasını, Sırp yıldızdan gelecek yanıta göre belirlemesi bekleniyor. Bu nedenle Vlahovic dosyası şimdilik belirsizliğini koruyor.