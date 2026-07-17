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Beşiktaş, Dusan Vlahovic'ten haber bekliyor!

Beşiktaş'ın, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic'e sunduğu teklifin ardından Sırp golcüden artık net bir yanıt beklediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 11:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'ten haber bekliyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic belirsizliği devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlı yönetim, bir aydan uzun süredir masada bulunan yıllık net 8 milyon euro değerindeki teklifine henüz yanıt vermeyen Sırp santrforu beklemekten yorulmaya başladı ve artık sürecin olumlu ya da olumsuz tamamlanmasını talep etti.

YÖNETİM KARARINI TALEP ETTİ

Leandro Trossard transferiyle iddialı hedeflerini ortaya koyan Beşiktaş'ın, Vlahovic'in talep ettiği şartları karşılamaya hazır olduğu ancak oyuncudan bir an önce karar vermesini istediği belirtildi.

Diğer kulüplerden gelebilecek teklifleri de değerlendirmek isteyen 26 yaşındaki futbolcunun zaman kazanmaya devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi ise Vlahovic cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

YOL HARİTASI VLAHOVIC'TEN SONRA ŞEKİLLENECEK

Siyah-beyazlıların golcü transferindeki yol haritasını, Sırp yıldızdan gelecek yanıta göre belirlemesi bekleniyor. Bu nedenle Vlahovic dosyası şimdilik belirsizliğini koruyor.

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