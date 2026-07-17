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NBA, Bucks'ın Gary Trent Jr. ile yaptığı yeni kontratı incelemeye aldı

NBA, Milwaukee Bucks'ın Gary Trent Jr. ile imzaladığı dört yıl ve 64 milyon dolar değerindeki sözleşmeyi incelemeye aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, Bucks'ın Gary Trent Jr. ile yaptığı yeni kontratı incelemeye aldı
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NBA, Milwaukee Bucks'ın Gary Trent Jr. ile imzaladığı dört yıl ve 64 milyon dolar değerindeki sözleşmeyi incelemeye aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, lig sözcüsü soruşturmanın doğruluğunu doğruladı.

Gary Trent Jr.'ın Milwaukee ile önceki sözleşmesi iki yıl ve 7.5 milyon doların biraz üzerindeydi. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta serbest oyuncu statüsünde yeni kontratına imza attı.

Trent, 2025-26 sezonunda Bucks formasıyla maç başına 8.1 sayı ortalaması yakalarken, sahadan %38.7 isabet oranıyla oynadı.

Haberlere göre Trent, serbest oyuncu döneminde birçok takımın ilgisini çekerken, çeşitli sign-and-trade senaryolarını da değerlendirdi. Ancak sonunda Milwaukee Bucks'ta kalmayı tercih etti.

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