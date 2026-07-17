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Beşiktaş, Wilfred Ndidi'ye gelen teklifi reddetti!

Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah'ın Wilfred Ndidi için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifi reddettiği ve Nijeryalı futbolcu için 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri beklediği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 12:56
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'ye gelen teklifi reddetti!
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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılabilecek oyuncular için transfer görüşmeleri sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah'ın, siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ REDDETTİ

Beşiktaş yönetiminin, Nijeryalı futbolcu için sunulan 7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, 2025 yazında bonservisine 8 milyon Euro ödediği Ndidi'yi bu rakamın altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisinden 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir beklediği belirtildi. Wilfred Ndidi, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu ifade edildi.

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