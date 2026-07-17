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Aliağa Petkimspor'da Litvanyalı Martynas Sajus ayrıldı

Aliağa Petkimspor, Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile yeni sezon öncesi karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 12:19
Aliağa Petkimspor'da Litvanyalı Martynas Sajus ayrıldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Litvanyalı Martynas Sajus ile yollar ayrıldı. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Martynas Sajus ile yeni sezon için imzaladığımız sözleşmeyi karşılıklı anlaşma doğrultusunda feshetme kararı almış bulunuyoruz. Bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aliağa Petkimspor, Sajus'un sözleşmesinin 6 Haziran'da uzatıldığını duyurmuştu.

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