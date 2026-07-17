LeBron'un yeni takım kararı yakın: 'Sizi fazla bekletmeyeceğim'

Yıldız oyuncu LeBron James, Los Angeles Lakers'tan ayrıldığını açıklamasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarken, kariyerine hangi takımda devam edeceğine ilişkin kararını kısa süre içinde vereceğinin sinyalini verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE James, CNBC ile Boardroom'un ortaklaşa düzenlediği Game Plan Summit etkinliğinde yaptığı açıklamada, ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre, "Sizi daha fazla bekletmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Serbest oyuncu piyasasında LeBron James'in adı şu ana kadar Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets ile anıldı.
James'in menajeri Rich Paul daha önce yaptığı açıklamada, toplam 27 NBA takımının LeBron'u kadrosuna katma ihtimali hakkında kendisiyle iletişime geçtiğini söylemişti.
NBA tarihinin en skorer oyuncusunu ikna etmek isteyen kulüpler ise farklı yöntemlere başvurdu.
Philadelphia 76ers yöneticisi Bob Myers, kısa süre önce katıldığı "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" adlı podcast programında LeBron'u Philadelphia'ya gelmeye ikna etmeye çalıştı. Ayrıca bazı takımların da Rich Paul'a sesli mesajlar göndererek dört kez NBA Finalleri MVP'si seçilen yıldızı kadrolarına katmak için girişimde bulunduğu bildirildi.
Oyuncular da bu süreçte devreye girdi. Warriors forveti Draymond Green, kendi podcast yayınında Porto Riko'da çıktıkları golf tatili sırasında LeBron'u Golden State'e gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı. Öte yandan Philadelphia 76ers'ın yıldız çekirdeğini oluşturan Tyrese Maxey, Joel Embiid ve Jaylen Brown'ın da James ile iletişim halinde olduğu belirtildi.
LeBron James ise hangi takımda forma giyeceği kesinleştiğinde taraftarların konuşacağı bir süreç yaşanacağını söyledi.
James, "Sonbaharda nerede olursam olayım... Eğer ilk günden beri benimle birlikte olan gerçek bir LeBron taraftarıysanız, umarım orada da benimle olursunuz. Eğer tam tersine, ilk günden beri LeBron'dan nefret eden biriyseniz, zaten bunu yapmaya devam edeceksiniz. O yüzden sizi de görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Yıldız oyuncu sözlerini, "Ama gerçekten çok eğlenceli olacak. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Nereye gidersem gideyim, en iyi yaptığım şeyi yapacağım." ifadeleriyle tamamladı.
Serbest oyuncu piyasasında LeBron James'in adı şu ana kadar Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets ile anıldı.
James'in menajeri Rich Paul daha önce yaptığı açıklamada, toplam 27 NBA takımının LeBron'u kadrosuna katma ihtimali hakkında kendisiyle iletişime geçtiğini söylemişti.
NBA tarihinin en skorer oyuncusunu ikna etmek isteyen kulüpler ise farklı yöntemlere başvurdu.
Philadelphia 76ers yöneticisi Bob Myers, kısa süre önce katıldığı "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" adlı podcast programında LeBron'u Philadelphia'ya gelmeye ikna etmeye çalıştı. Ayrıca bazı takımların da Rich Paul'a sesli mesajlar göndererek dört kez NBA Finalleri MVP'si seçilen yıldızı kadrolarına katmak için girişimde bulunduğu bildirildi.
Oyuncular da bu süreçte devreye girdi. Warriors forveti Draymond Green, kendi podcast yayınında Porto Riko'da çıktıkları golf tatili sırasında LeBron'u Golden State'e gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı. Öte yandan Philadelphia 76ers'ın yıldız çekirdeğini oluşturan Tyrese Maxey, Joel Embiid ve Jaylen Brown'ın da James ile iletişim halinde olduğu belirtildi.
LeBron James ise hangi takımda forma giyeceği kesinleştiğinde taraftarların konuşacağı bir süreç yaşanacağını söyledi.
James, "Sonbaharda nerede olursam olayım... Eğer ilk günden beri benimle birlikte olan gerçek bir LeBron taraftarıysanız, umarım orada da benimle olursunuz. Eğer tam tersine, ilk günden beri LeBron'dan nefret eden biriyseniz, zaten bunu yapmaya devam edeceksiniz. O yüzden sizi de görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Yıldız oyuncu sözlerini, "Ama gerçekten çok eğlenceli olacak. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Nereye gidersem gideyim, en iyi yaptığım şeyi yapacağım." ifadeleriyle tamamladı.