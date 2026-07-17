17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
0-112'
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
15:00
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
15:00
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak döndü

Bodrum FK'nın efsane isimlerinden Erkan Değişmez, aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından genel kaptan olarak kulübe geri döndü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde tam 11 sezon futbol oynayan Erkan Değişmez, genel kaptan olarak yuvaya döndü. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Torbalıspor'da oynayıp aktif futbolculuk yaşamına son veren 39 yaşındaki Değişmez, yeni bir kariyer kapısı araladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bazı isimler vardır, sadece forma giymez, o formanın ruhunu yaşatır. BAL'dan Süper Lig'e uzanan tarihi yolculuğumuzda kaptanlık pazubandını gururla taşıyan, sahada mücadelesiyle, karakteriyle ve aidiyetiyle kulübümüzün simge isimlerinden biri olan Erkan Değişmez, Bodrum Futbol Kulübümüzde Genel Kaptan olarak göreve başlamıştır" denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.