Formula 1'de sıradaki durak: Belçika Grand Prix'si

YARIŞ 19 TEMMUZ'DA





Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları 18 Temmuz'da TSİ 17.00'de başlayacak.





Yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.





ANTONELLI BEŞ GALİBİYETLE ZİRVEDE





Sezonda geride kalan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyet elde etti.





Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell iki kez kazanırken Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc birer galibiyet aldı.





PİLOTLAR KLASMANI



Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:



