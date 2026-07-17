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Formula 1'de sıradaki durak: Belçika Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Belçika Grand Prix'si, Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz'da, 44 turluk yarış ise 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak: Belçika Grand Prix'si
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.  Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek yarış, 44 tur üzerinden koşulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

YARIŞ 19 TEMMUZ'DA

Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları 18 Temmuz'da TSİ 17.00'de başlayacak.

Yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

ANTONELLI BEŞ GALİBİYETLE ZİRVEDE

Sezonda geride kalan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyet elde etti.

Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell iki kez kazanırken Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc birer galibiyet aldı.

PİLOTLAR KLASMANI

Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:

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