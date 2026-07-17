Haber Tarihi: 17 Temmuz 2026 13:55 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 13:55

Lise Tercihleri Ne Zaman 2026? LGS Tercih Tarihleri ve Yerleştirme Takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava giren öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine odaklandı. "Lise tercihleri ne zaman 2026?" sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih takvimiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Lise Tercihleri Ne Zaman 2026? LGS Tercih Tarihleri ve Yerleştirme Takvimi
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2026 lise tercihleri, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sona erecek.
LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Hazırlanan tercih listelerinin okul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Tercihler;

Merkezi yerleştirme,
Yerel yerleştirme,
Pansiyonlu okul tercihleri

kapsamında yapılabilecek.

Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzda tercih esasları, kontenjanlar, yerleştirme sistemi ve nakil sürecine ilişkin ayrıntılar yer alıyor.


Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçların ardından nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, öğrencilerin;

Yüzdelik dilimlerini dikkate almalarını,
İstedikleri okul türlerini doğru belirlemelerini,
Tercih listesini başarı sıralarına göre oluşturmalarını,
Tercihlerini okul müdürlüğüne onaylatmalarını

öneriyor.

Sonuç: Lise Tercihleri Ne Zaman 2026?

2026 lise tercihleri 13 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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