Atlas'ta Hernan Crespo dönemi başladı

Meksika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Atlas, teknik direktörlük görevine Hernan Crespo'yu getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın göreve başladığını resmi açıklamayla duyurdu.
"KAZANMAYA ALIŞKIN BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Atlas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, Rojinegro ailesi olarak, kazanmaya alışkın, karakterli takımlar geliştiren ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktörü karşılıyoruz. Bu nitelikler, La Academia'nın bu yeni aşamasını yönlendiren değerler ve vizyonla örtüşüyor."
İLK MAÇI MONTERREY'E KARŞI
Kariyerinde son olarak Brezilya ekibi Sao Paulo'yu çalıştıran Hernan Crespo, Atlas'ın başındaki ilk maçına 1 Ağustos'ta çıkacak.
Arjantinli teknik adamın ekibi, söz konusu karşılaşmada Monterrey ile mücadele edecek.
"KAZANMAYA ALIŞKIN BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Atlas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, Rojinegro ailesi olarak, kazanmaya alışkın, karakterli takımlar geliştiren ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktörü karşılıyoruz. Bu nitelikler, La Academia'nın bu yeni aşamasını yönlendiren değerler ve vizyonla örtüşüyor."
İLK MAÇI MONTERREY'E KARŞI
Kariyerinde son olarak Brezilya ekibi Sao Paulo'yu çalıştıran Hernan Crespo, Atlas'ın başındaki ilk maçına 1 Ağustos'ta çıkacak.
Arjantinli teknik adamın ekibi, söz konusu karşılaşmada Monterrey ile mücadele edecek.