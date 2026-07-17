CANLI: Fenerbahçe'de üçlü imza töreni

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için düzenlenecek imza törenin düzenliyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR TIKLAYIN...
CİHAN KAMER'İN AÇIKLAMALARI
Cihan Kamer: "Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.
Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik."
"45 YILDIR BÖYLE SORUNLU..."
"Greenwood transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Onlar daha kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat, bildiğiniz gibi star transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok güçlüklerle karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Ben 61 yaşımdayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorunlu bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın arzusu ve beklentisi, böyle değerli oyuncuyu aramıza katma meselesi...
İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi sayın başkanımız Aziz Yıldırım bir tanesi de Greenwood'un kendisi."
"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!"
"Ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri, inanın yönetici arkadaşlar eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil, transferi yapabilecek nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da diğer bütün dallarla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak için tüm yönetim çok çok çaba sarf ediyor. Onlara teşekkür ediyorum."
"GEREKİRSE 50 MİLYON €..."
"Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi"
"GREENWOOD; AKE, YENİ TRANSFER..."
Cihan Kamer: "Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı.
Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti.
İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."
"DOĞRU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ!"
Cihan Kamer: "Biz gerektiği zaman doğru haberi her zaman paylaşacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz sıra teknik heyetimizde sıra oyuncularımızda sıra taraftarlarımızda. Biz şampiyonluk için yola çıktık, yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Biz taraftarımızdan 90 dakika destek bekliyoruz. Tüm sezon destek vereceğiz. Yönetim olarak oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız. Biz bu sezon yönetimi taraftarı futbolcusu teknik heyetiyle tek yumruk olacağız. Allah'ın izniyle tek hedefimiz şampiyon olmak."
CİHAN KAMER'İN AÇIKLAMALARI
Cihan Kamer: "Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.
Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik."
"45 YILDIR BÖYLE SORUNLU..."
"Greenwood transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Onlar daha kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat, bildiğiniz gibi star transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok güçlüklerle karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Ben 61 yaşımdayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorunlu bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın arzusu ve beklentisi, böyle değerli oyuncuyu aramıza katma meselesi...
İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi sayın başkanımız Aziz Yıldırım bir tanesi de Greenwood'un kendisi."
"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!"
"Ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri, inanın yönetici arkadaşlar eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil, transferi yapabilecek nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da diğer bütün dallarla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak için tüm yönetim çok çok çaba sarf ediyor. Onlara teşekkür ediyorum."
"GEREKİRSE 50 MİLYON €..."
"Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi"
"GREENWOOD; AKE, YENİ TRANSFER..."
Cihan Kamer: "Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı.
Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti.
İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."
"DOĞRU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ!"
Cihan Kamer: "Biz gerektiği zaman doğru haberi her zaman paylaşacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz sıra teknik heyetimizde sıra oyuncularımızda sıra taraftarlarımızda. Biz şampiyonluk için yola çıktık, yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Biz taraftarımızdan 90 dakika destek bekliyoruz. Tüm sezon destek vereceğiz. Yönetim olarak oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız. Biz bu sezon yönetimi taraftarı futbolcusu teknik heyetiyle tek yumruk olacağız. Allah'ın izniyle tek hedefimiz şampiyon olmak."