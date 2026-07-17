Knicks ile Karl-Anthony Towns arasında dev kontrat bilmecesi

Karl-Anthony Towns bu yaz New York Knicks ile dev bir sözleşme uzatma anlaşmasına imza atabilecek durumda olsa da, kulübün yıldız pivotuna hak ettiği maksimum teklifi sunmayabileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 NBA şampiyonluğunu kazanarak hayalini kurduğu sezona ulaşan New York Knicks'te gözler şimdi Karl-Anthony Towns'ın geleceğine çevrildi.
The Athletic'ten James L. Edwards III'e göre Knicks, yıldız uzun oyuncusuna hak kazandığı maksimum kontratı teklif etmeyebilir.
Edwards, "Benim tahminim Knicks'in Towns'a bir kontrat uzatma teklifi sunacağı yönünde. Asıl soru şu: Dört yıl ve 272 milyon dolar değerindeki maksimum sözleşmeyi teklif edecekler mi? İşte burada biraz duraksıyorum." ifadelerini kullandı.
"Towns buraya geldi ve iki yıl içinde Knicks'i çeyrek asır sonra ilk kez Doğu Konferansı finaline taşıdı. Ardından da organizasyonun 53 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmesinde büyük rol oynadı. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptı."
"Ama beni düşündüren nokta şu; Towns artık 30 yaşında ve uzun oyuncular genellikle yaş aldıkça aynı seviyede kalamıyor. Yeni bir kontrat onu kariyerinin zirve döneminin de ötesine taşıyacak."
Karl-Anthony Towns, bu yaz Knicks ile dört yıl ve 272 milyon dolara kadar uzanabilecek yeni bir sözleşme imzalama hakkına sahip.
Yıldız oyuncu hâlihazırda dört yıl ve 220.4 milyon dolar değerindeki supermax kontratı kapsamında forma giyiyor. 2026-27 sezonunda 57.1 milyon dolar kazanacak olan Towns'ın, 2027-28 sezonu için de 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Towns, Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda takımın en önemli parçalarından biri oldu.
Sezonun ilk bölümünde Mike Brown'ın sistemine uyum sağlamakta zorlanan yıldız uzun, ilerleyen süreçte oyun kuruculuk becerisi ve sert savunmasıyla Knicks'in tarihi playoff yürüyüşünün ana motorlarından biri haline geldi.
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon New York formasıyla çıktığı 74 karşılaşmada 21.8 sayı, 8.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarının yanı sıra sahadan %50.4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %41.2 isabet oranı yakaladı.
Şampiyon kadroyu korurken aynı zamanda ikinci vergi sınırının üzerine çıkmamaya çalışan Knicks açısından Towns'ın yeni kontratı yaz döneminin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.
Edwards, "Towns maksimum kontratın ciddi şekilde altında bir rakamı kabul etmezse, takımda gözden çıkarılan isim olabileceği bir senaryo var. Ancak Towns açısından bakarsanız; Knicks'e yeniden başarı getirmişken ve kariyerinin 30 yaş sonrası dönemine girerken neden daha az parayı kabul etsin?" ifadelerini kullandı.
Deneyimli gazeteci sözlerini, "Towns'ın nasıl bir uzatma sözleşmesine imza atacağını tahmin etmek zor. Ancak taraflar anlaşırsa bile bunun maksimum kontrat olmasına açıkçası biraz şaşırırım." diyerek tamamladı.
The Athletic'ten James L. Edwards III'e göre Knicks, yıldız uzun oyuncusuna hak kazandığı maksimum kontratı teklif etmeyebilir.
Edwards, "Benim tahminim Knicks'in Towns'a bir kontrat uzatma teklifi sunacağı yönünde. Asıl soru şu: Dört yıl ve 272 milyon dolar değerindeki maksimum sözleşmeyi teklif edecekler mi? İşte burada biraz duraksıyorum." ifadelerini kullandı.
"Towns buraya geldi ve iki yıl içinde Knicks'i çeyrek asır sonra ilk kez Doğu Konferansı finaline taşıdı. Ardından da organizasyonun 53 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmesinde büyük rol oynadı. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptı."
"Ama beni düşündüren nokta şu; Towns artık 30 yaşında ve uzun oyuncular genellikle yaş aldıkça aynı seviyede kalamıyor. Yeni bir kontrat onu kariyerinin zirve döneminin de ötesine taşıyacak."
Karl-Anthony Towns, bu yaz Knicks ile dört yıl ve 272 milyon dolara kadar uzanabilecek yeni bir sözleşme imzalama hakkına sahip.
Yıldız oyuncu hâlihazırda dört yıl ve 220.4 milyon dolar değerindeki supermax kontratı kapsamında forma giyiyor. 2026-27 sezonunda 57.1 milyon dolar kazanacak olan Towns'ın, 2027-28 sezonu için de 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Towns, Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda takımın en önemli parçalarından biri oldu.
Sezonun ilk bölümünde Mike Brown'ın sistemine uyum sağlamakta zorlanan yıldız uzun, ilerleyen süreçte oyun kuruculuk becerisi ve sert savunmasıyla Knicks'in tarihi playoff yürüyüşünün ana motorlarından biri haline geldi.
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon New York formasıyla çıktığı 74 karşılaşmada 21.8 sayı, 8.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarının yanı sıra sahadan %50.4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %41.2 isabet oranı yakaladı.
Şampiyon kadroyu korurken aynı zamanda ikinci vergi sınırının üzerine çıkmamaya çalışan Knicks açısından Towns'ın yeni kontratı yaz döneminin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.
Edwards, "Towns maksimum kontratın ciddi şekilde altında bir rakamı kabul etmezse, takımda gözden çıkarılan isim olabileceği bir senaryo var. Ancak Towns açısından bakarsanız; Knicks'e yeniden başarı getirmişken ve kariyerinin 30 yaş sonrası dönemine girerken neden daha az parayı kabul etsin?" ifadelerini kullandı.
Deneyimli gazeteci sözlerini, "Towns'ın nasıl bir uzatma sözleşmesine imza atacağını tahmin etmek zor. Ancak taraflar anlaşırsa bile bunun maksimum kontrat olmasına açıkçası biraz şaşırırım." diyerek tamamladı.