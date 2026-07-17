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Muriqi'den sakatlık açıklaması

İmza töreninde konuşan Vedat Muriqi, tedavi sürecinin iyi ilerlediğini ancak sahalara dönüş tarihinin henüz kesinleşmediğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, sağlık ve teknik ekiple yapılacak görüşmelerin ardından takvimin netleşeceğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 15:49
Haber: Sporx.com
Muriqi'den sakatlık açıklaması
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Vedat Muriqi, imza töreninde yaşadığı sakatlık ve sahalara dönüş süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tedavisinin iyi ilerlediğini belirten tecrübeli futbolcu, dönüş tarihi için kesin bir karşılaşma söylemenin şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti.

"TEDAVİ SÜRECİ İYİ GİDİYOR"

Vedat Muriqi, şu ifadeleri kullandı: "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçmasapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunu nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında."

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