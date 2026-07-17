Kings, Russell Westbrook ile yola devam etmeyi düşünmüyor

Sacramento Kings'in, Russell Westbrook'u gelecek sezon için yeniden kadrosuna katmayı planlamadığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bleacher Report'tan Jake Fischer, son değerlendirmelerinde Kings'in Westbrook'u genç oyun kurucu Darius Acuff Jr.'a mentorluk yapması amacıyla geri getirip getirmeyeceği yönündeki soruya olumsuz yanıt verdi.
NBA muhabiri, Sacramento'nun tecrübeli yıldızı takımda tutmayı düşünmediğini belirtti.
"Russell Westbrook'a saygısızlık etmek istemem ama Kings'in onu herhangi bir rolde geri getirmek istediğine dair hiçbir şey duymadım." diyen Fischer, "Sacramento'nun şu anda 15 kişilik kadrosu tamamen dolu. Westbrook için yer açmak adına kadroyu yeniden şekillendirmeye çalıştıklarını da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Russell Westbrook şu anda sınırsız serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Tecrübeli oyun kurucu, geçtiğimiz yaz Sacramento Kings ile bir yıl ve 3.6 milyon dolarlık sözleşme imzalamış, anlaşma normal sezonun başlamasından altı gün önce resmiyet kazanmıştı.
NBA'deki 18. sezonunu geride bırakan Westbrook, Kings'in yalnızca 22 galibiyet alabildiği zorlu sezona rağmen 76 maçta forma giyerek maç başına 15.2 sayı, 6.7 asist ve 5.4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Sacramento Kings'in bu yılki NBA Draftı'nda 7. sıradan Darius Acuff Jr.'ı seçmesinin ardından yeni bir dönemi başlatmaya odaklandığı, bu nedenle Westbrook ile yeniden bir araya gelmenin yaz planları arasında yer almadığı ifade edildi.
Piyasada hâlâ takım bulamayan eski NBA MVP'sinin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Westbrook son yedi yılda altı farklı takımın formasını giyerken, bunlar arasında 2021-2023 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta geçirdiği iki sezon da bulunuyor.
NBA muhabiri, Sacramento'nun tecrübeli yıldızı takımda tutmayı düşünmediğini belirtti.
"Russell Westbrook'a saygısızlık etmek istemem ama Kings'in onu herhangi bir rolde geri getirmek istediğine dair hiçbir şey duymadım." diyen Fischer, "Sacramento'nun şu anda 15 kişilik kadrosu tamamen dolu. Westbrook için yer açmak adına kadroyu yeniden şekillendirmeye çalıştıklarını da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Russell Westbrook şu anda sınırsız serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Tecrübeli oyun kurucu, geçtiğimiz yaz Sacramento Kings ile bir yıl ve 3.6 milyon dolarlık sözleşme imzalamış, anlaşma normal sezonun başlamasından altı gün önce resmiyet kazanmıştı.
NBA'deki 18. sezonunu geride bırakan Westbrook, Kings'in yalnızca 22 galibiyet alabildiği zorlu sezona rağmen 76 maçta forma giyerek maç başına 15.2 sayı, 6.7 asist ve 5.4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Sacramento Kings'in bu yılki NBA Draftı'nda 7. sıradan Darius Acuff Jr.'ı seçmesinin ardından yeni bir dönemi başlatmaya odaklandığı, bu nedenle Westbrook ile yeniden bir araya gelmenin yaz planları arasında yer almadığı ifade edildi.
Piyasada hâlâ takım bulamayan eski NBA MVP'sinin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Westbrook son yedi yılda altı farklı takımın formasını giyerken, bunlar arasında 2021-2023 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta geçirdiği iki sezon da bulunuyor.