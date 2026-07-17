Pat Riley ve Giannis'ten LeBron James mesajı: 'Umarız Miami'yi seçer'

Miami Heat başkanı Pat Riley, LeBron James'in menajeri Rich Paul ile temas halinde olduklarını doğrularken, Giannis Antetokounmpo da yıldız oyuncunun Miami'ye gelmesi halinde bundan büyük heyecan duyacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pat Riley, LeBron James'in bu yaz hangi takıma imza atacağını beklediklerini belirterek Rich Paul ile görüştüklerini açıkladı.
"Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum." diyen Riley, "Elbette Rich ile görüştük ve oldukça olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Eğer böyle bir şey olur ve '305'e (Miami) gelmek isterse, burada golf sahamız var. Hava harika. Steve Kerr de aynı şeyleri söylüyor. Bir de burada eyalet vergisi yok. Bu da Kaliforniya'ya göre biraz daha avantajlı." ifadelerini kullandı.
Riley'nin Steve Kerr'e yaptığı gönderme, Warriors koçunun kısa süre önce bir taraftara şakayla karışık "LeBron'u zaten aldık." demesine dayanıyor. Golden State Warriors, James'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer almaya devam ediyor.
LeBron James, 2010-2014 yılları arasında Miami Heat forması giymiş ve 2012 ile 2013 yıllarında üst üste iki NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Kısa süre önce Heat'e takaslanan Giannis Antetokounmpo ise LeBron'un serbest oyunculuk süreci hakkında kendisiyle doğrudan konuşmadığını ancak olası bir birliktelik fikrinden büyük heyecan duyacağını söyledi.
"Böyle bir senaryo gerçekleşirse gerçekten ama gerçekten çok heyecanlanırım." diyen Antetokounmpo, "Kendisi bu oyunu oynamış en iyi oyunculardan biri, hatta belki de en iyisi. Ondan çok şey öğrenebilirim. Ayrıca ilk günden itibaren takıma muazzam bir şampiyonluk tecrübesi kazandırır. Bence bugün hâlâ ligin en iyi oyuncularından biri. 41 yaşında olmasına rağmen ilk 25'in dışında olduğunu düşünmüyorum. Performansında en ufak bir düşüş işareti de görmüyorsunuz. Lakers formasıyla playofflarda ne kadar etkili ve iyi oynadığını hepimiz gördük." dedi.
Yunan yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama ben de herkes gibiyim, elimizde tüm bilgiler yok. Tüm karar LeBron James ve ailesinin elinde. Kendisi kariyeri için en doğru kararı verecektir. Geçmişi de kariyeri boyunca doğru kararlar verdiğini gösteriyor. Eğer Miami Heat'in kendisi için doğru tercih olduğuna inanırsa, burada olmasını gerçekten çok isterim."
Pat Riley ayrıca Giannis Antetokounmpo takasının tamamlandığı anı da anlattı.
Riley, "Evet, uçağı başarıyla indirdik." diyerek, takasın tamamlandığını Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı ve Genel Menajer Andy Elisburg'dan öğrendiği anı esprili bir dille anlattı.
LeBron James'i aktif olarak kadroya katmaya çalışıp çalışmadığı sorulan Riley ise böyle bir transferin doğal şekilde gelişmesi gerektiğini ifade etti.
"24 yıllık kariyere sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir şey olursa doğal akışı içinde gerçekleşir." diyen Riley, "Umarım burada çelişkili konuşmuyorumdur. Bir şampiyonluğu kazanana kadar gerçekten kazanacağınızı asla bilemezsiniz. Ama gerekli yetenek ve koç kadrosuna sahip değilseniz de zaten kazanamazsınız. Şu an elimizde bulunan takımdan memnunum. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum." diyen Riley, "Elbette Rich ile görüştük ve oldukça olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Eğer böyle bir şey olur ve '305'e (Miami) gelmek isterse, burada golf sahamız var. Hava harika. Steve Kerr de aynı şeyleri söylüyor. Bir de burada eyalet vergisi yok. Bu da Kaliforniya'ya göre biraz daha avantajlı." ifadelerini kullandı.
Riley'nin Steve Kerr'e yaptığı gönderme, Warriors koçunun kısa süre önce bir taraftara şakayla karışık "LeBron'u zaten aldık." demesine dayanıyor. Golden State Warriors, James'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer almaya devam ediyor.
LeBron James, 2010-2014 yılları arasında Miami Heat forması giymiş ve 2012 ile 2013 yıllarında üst üste iki NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Kısa süre önce Heat'e takaslanan Giannis Antetokounmpo ise LeBron'un serbest oyunculuk süreci hakkında kendisiyle doğrudan konuşmadığını ancak olası bir birliktelik fikrinden büyük heyecan duyacağını söyledi.
"Böyle bir senaryo gerçekleşirse gerçekten ama gerçekten çok heyecanlanırım." diyen Antetokounmpo, "Kendisi bu oyunu oynamış en iyi oyunculardan biri, hatta belki de en iyisi. Ondan çok şey öğrenebilirim. Ayrıca ilk günden itibaren takıma muazzam bir şampiyonluk tecrübesi kazandırır. Bence bugün hâlâ ligin en iyi oyuncularından biri. 41 yaşında olmasına rağmen ilk 25'in dışında olduğunu düşünmüyorum. Performansında en ufak bir düşüş işareti de görmüyorsunuz. Lakers formasıyla playofflarda ne kadar etkili ve iyi oynadığını hepimiz gördük." dedi.
Yunan yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama ben de herkes gibiyim, elimizde tüm bilgiler yok. Tüm karar LeBron James ve ailesinin elinde. Kendisi kariyeri için en doğru kararı verecektir. Geçmişi de kariyeri boyunca doğru kararlar verdiğini gösteriyor. Eğer Miami Heat'in kendisi için doğru tercih olduğuna inanırsa, burada olmasını gerçekten çok isterim."
Pat Riley ayrıca Giannis Antetokounmpo takasının tamamlandığı anı da anlattı.
Riley, "Evet, uçağı başarıyla indirdik." diyerek, takasın tamamlandığını Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı ve Genel Menajer Andy Elisburg'dan öğrendiği anı esprili bir dille anlattı.
LeBron James'i aktif olarak kadroya katmaya çalışıp çalışmadığı sorulan Riley ise böyle bir transferin doğal şekilde gelişmesi gerektiğini ifade etti.
"24 yıllık kariyere sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir şey olursa doğal akışı içinde gerçekleşir." diyen Riley, "Umarım burada çelişkili konuşmuyorumdur. Bir şampiyonluğu kazanana kadar gerçekten kazanacağınızı asla bilemezsiniz. Ama gerekli yetenek ve koç kadrosuna sahip değilseniz de zaten kazanamazsınız. Şu an elimizde bulunan takımdan memnunum. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.