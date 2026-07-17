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Spalletti, Vlahovic'in geleceği hakkında konuştu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Dusan Vlahovic için Juventus'tan açıklama geldi. Teknik direktör Luciano Spalletti, sportif değerlendirmesini yaptığını ancak ekonomik kararın kulüp yönetimine ait olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 16:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Spalletti, Vlahovic'in geleceği hakkında konuştu
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili Juventus cephesinden açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sözleşmesi sona eren Sırp santrforla ilgili sportif değerlendirmesini yaptığını ancak sürecin ekonomik boyutunun kendi sorumluluğunda olmadığını belirtti.

"SONRASI EKONOMİK BOYUT"

Spalletti, Vlahovic hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Vlahovic konusunda ben kendi görev alanıma giren kısmı yaptım. Sonrası ekonomik boyut ve bu benim sorumluluğumda değil. Sezon bittikten sonra kendisiyle bu konuyu bir daha konuşmadım. O benim ne düşündüğümü biliyor. Kulüp yöneticilerimizin kapıları her zaman açık."

CARNEVALI DÖNÜŞ İHTİMALİNİ REDDETMİŞTİ

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ise daha önce yaptığı açıklamada Vlahovic'in takıma dönme ihtimalinin bulunmadığını belirtmişti.

Juventus cephesinden gelen farklı açıklamaların ardından Sırp futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

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